美軍海上力量聯合發布新海洋戰略：將目光投向中國

美國海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊12月27日聯合發布了它們迄今為止最明確的論點，即美軍方需要採取什麼準備來對抗中國， 着重不僅是在未來的假設情景中應採取的措施，而是針對現在發生在海上的日常競爭中。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國海軍研究協會新聞(USNI News)周四報導指，美國海軍作戰部長與海軍陸戰隊和海岸警衛隊的指揮官簽署了一項三軍海上戰略報告，即《海上優勢；以綜合全域海軍力量取勝》。該報告被指是自2015年美軍方發布的《21世紀海上力量合作戰略》以來的首次重要報告。報告指出，美軍海上三大力量目前需要共同努力，為與中國的高端戰爭作準備，但同樣重要的是，它們需要一個戰略和正確的工具來應對中國軍方目前正在進行的日常競爭，有時被稱為“灰色地帶行動”。

該戰略報告指責，中國攻擊軍事和民用網絡；派出偽裝成民用船隻的海軍輔助部隊；將南海有爭議的島嶼和岩層軍事化；建立戰略、太空、網絡、電子和心理戰能力；在經濟上向小國施壓，要求它們在海上戰略要地建立海外物流和基地基礎設施。報告稱，中方的這些活動已經持續多年，但美軍還沒有很好的定位來進行探討或反制。

報導稱，新戰略着眼於競爭、危機和衝突的整個連續體，並詳細研究了美海上三軍如何在每個階段發揮作用，以及它們需要哪些新工具和新概念才能取得成功。文件首先闡述了主要問題，“《海上優勢》是一項三軍海事戰略，重點關注中國和俄羅斯這兩個對這個全球和平與繁榮時代最重要的威脅。我們優先考慮與中國的競爭，因為中國的經濟和軍事實力不斷增長，侵略性不斷增強，並表現出主導其地區海域、重塑有利於自己的國際秩序的意圖。除非中國選擇作為一個負責任的利益攸關方行事，而不是炫耀其權力以促進其獨裁利益，否則它是對美國、我們的盟友以及所有支持自由和開放制度的國家的最全面威脅。”

美海軍作戰部長布雷斯韋特（Kenneth J. Braithwaite）在報告前言向“美國人民”寫道，“我們的海上聯合部隊在第二次世界大戰中取得勝利已經75年了。每一位水手、海軍陸戰隊員和海岸警衛隊隊員都發揮了自己的勇氣和力量，在海面上、海底和天空中佔據了主導地位，將力量投射到海外，同時保護了國內的海岸。這也需要海軍內部、聯合部隊和整個工業基地以前所未有的規模進行創新和合作。我們贏得了戰爭的勝利，並從那時起一直並肩作戰，保護和平，為我們的國家、我們的盟友和世界帶來了巨大的利益。”

布雷斯韋特稱，“正如以下數頁所詳述的那樣，基於規則的國際秩序再次受到攻擊。我們必須作為一個統一的海軍部隊做好準備，以確保我們能夠應對挑戰。穿着我們制服的男男女女都準備好了，有決心，有奉獻精神。以榮譽、勇氣和承諾來服務。作為領導人，我們有責任確保他們做好準備、配備好裝備、接受好訓練，以便在長期戰略競爭中取勝，贏得任何可能的戰鬥，並維護未來的和平。”

他續稱，“該戰略詳細說明了我們各部長官共同設計的方向。它是一個支持我們的人員、盟友和合作夥伴的強烈信號，同時也是一個警示。對任何潛在的敵人發出警告。我們現在是、將來也將永遠是一支力量-- ‘永遠的堡壘’、‘永遠的忠誠’、‘永遠的夥伴’--永遠強大、永遠忠誠、永遠準備好保護和捍衛美國，在全天候和全世界。”