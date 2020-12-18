古特雷斯多贊德國多邊主義

聯合國秘書長古特雷斯應德國聯邦議院的邀請目前正在柏林訪問。根據日程，聯合國秘書長應在今天赴聯邦議院發表講話。古特雷斯昨天表揚德國致力於多邊主義。

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據聯合國官方消息，聯合國秘書長讚賞德國致力於多邊主義。根據聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯在德國柏林向媒體發表講話，表揚“德國一直站在聯合國所有活動的第一線。過去兩年中，德國在安理會中發揮的作用再次證明了這一點。”

聯合國秘書長古特雷斯應德國聯邦議院的邀請目前正在柏林訪問。他星期四會見了德國外交部長馬斯（Heiko Maas），並與之舉行了聯合記者會。古特雷斯向新聞界表示，為了紀念聯合國成立75周年，聯合國在全球進行了一項調查，來自世界各地的150萬公民參與了調查。其中，有99％的德國人表示，他們致力於通過多邊主義和國際合作來解決當今世界的問題。這在各國當中比例是最高的。這表明德國人民對聯合國所代表的價值觀的堅定承諾。

據古特雷斯表示，今年是充滿劇變的一年，世界遭受了2019冠狀病毒病大流行的全面影響，同時還面臨所有其他挑戰，從氣候變化到不平等，到網絡空間的違法行為，到破壞我們世界的各種脆弱性。他對德國在從人權到和平與安全的廣泛工作中對多邊主義及其原則的堅定承諾表示讚賞。

古特雷斯說：“德國一直站在聯合國所有活動的第一線。過去兩年中，德國在安理會中發揮的作用再次證明了這一點。” 古特雷斯特別指出了德國對建設和平工作的關鍵支持，包括其在聯合國建設和平委員會中發揮的作用。他表示期待着與馬斯部長共同主持聯合國將在德國舉行的建設和平基金增資會議，並感謝德國的慷慨出資。

據該報道，古特雷斯在與馬斯的會見中討論了利比亞、薩赫勒、蘇丹、埃塞俄比亞以及世界其他一些危機局勢。

在利比亞問題上，他感謝德國發揮的作用，包括今年1月在柏林舉行了利比亞問題國際會議，為幫助利比亞開拓前進並繼續激發國際社會的建設性參與而做出了很大努力。

在薩赫勒地區，古特雷斯表示，德國繼續致力於該地區的發展與穩定，包括支持薩赫勒地區聯盟，參加聯合國馬里穩定團和歐洲聯盟訓練團。

在蘇丹問題上，德國為安理會中的努力及其在蘇丹之友小組中的領導做出了重要貢獻。

對於埃塞俄比亞北部的提格雷地區今年十一月初爆發衝突，古特雷斯表示，他與馬斯外長都承認一個和平的埃塞俄比亞的重要性，這將為埃塞俄比亞人民和非洲之角地區的穩定與發展提供便利。