古特雷斯多赞德国多边主义

联合国秘书长古特雷斯应德国联邦议院的邀请目前正在柏林访问。根据日程，联合国秘书长应在今天赴联邦议院发表讲话。古特雷斯昨天表扬德国致力于多边主义。

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据联合国官方消息，联合国秘书长赞赏德国致力于多边主义。根据联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在德国柏林向媒体发表讲话，表扬“德国一直站在联合国所有活动的第一线。过去两年中，德国在安理会中发挥的作用再次证明了这一点。”

联合国秘书长古特雷斯应德国联邦议院的邀请目前正在柏林访问。他星期四会见了德国外交部长马斯（Heiko Maas），并与之举行了联合记者会。古特雷斯向新闻界表示，为了纪念联合国成立75周年，联合国在全球进行了一项调查，来自世界各地的150万公民参与了调查。其中，有99％的德国人表示，他们致力于通过多边主义和国际合作来解决当今世界的问题。这在各国当中比例是最高的。这表明德国人民对联合国所代表的价值观的坚定承诺。

据古特雷斯表示，今年是充满剧变的一年，世界遭受了2019冠状病毒病大流行的全面影响，同时还面临所有其他挑战，从气候变化到不平等，到网络空间的违法行为，到破坏我们世界的各种脆弱性。他对德国在从人权到和平与安全的广泛工作中对多边主义及其原则的坚定承诺表示赞赏。

古特雷斯说：“德国一直站在联合国所有活动的第一线。过去两年中，德国在安理会中发挥的作用再次证明了这一点。” 古特雷斯特别指出了德国对建设和平工作的关键支持，包括其在联合国建设和平委员会中发挥的作用。他表示期待着与马斯部长共同主持联合国将在德国举行的建设和平基金增资会议，并感谢德国的慷慨出资。

据该报道，古特雷斯在与马斯的会见中讨论了利比亚、萨赫勒、苏丹、埃塞俄比亚以及世界其他一些危机局势。

在利比亚问题上，他感谢德国发挥的作用，包括今年1月在柏林举行了利比亚问题国际会议，为帮助利比亚开拓前进并继续激发国际社会的建设性参与而做出了很大努力。

在萨赫勒地区，古特雷斯表示，德国继续致力于该地区的发展与稳定，包括支持萨赫勒地区联盟，参加联合国马里稳定团和欧洲联盟训练团。

在苏丹问题上，德国为安理会中的努力及其在苏丹之友小组中的领导做出了重要贡献。

对于埃塞俄比亚北部的提格雷地区今年十一月初爆发冲突，古特雷斯表示，他与马斯外长都承认一个和平的埃塞俄比亚的重要性，这将为埃塞俄比亚人民和非洲之角地区的稳定与发展提供便利。