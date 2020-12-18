澳洲智库报告显示：北京通过微信平台等工具影响审查澳洲中文媒体

澳洲战略政策研究所（ASPI）一份新报告显示，澳洲中文媒体受到北京影响，中国社交媒体平台微信是重要工具，促进其在澳洲的影响力及审查。

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据中央社发自悉尼的报道：澳洲战略政策研究所（ASPI）分析了澳洲24家制作中文新闻的民营媒体机构，发现其中4家为中国拥有或接受其资金支持的证据，包括澳洲大洋传媒集团（Australia Pacific Media Group）在内。该集团此前曾被批评通过其出版物“大洋时报”（Pacific Times），成为中共宣传分支机构。

澳洲战略政策研究所报告指出：被怀疑“与中共结盟的澳洲媒体，涉及一系列令人担忧的活动，包括涉嫌政治干预”、使得“中共的影响力涉及所有媒体。中共锁定个别媒体，同时透过广告、胁迫及微信操纵市场诱因。”

澳洲广播公司（ABC）等其他媒体也被发现透过决定微信上的发布内容，限制与中国政府意愿相违的讯息。

澳洲战略政策研究所认为，在澳洲约有3百万用户的微信，可能对澳洲中文媒体造成“有史以来观察到的最重大及最具伤害变化”。微信母公司是中国科技巨头腾讯，主要对在中国注册的用户进行严格内容审查，但对国际帐号没有同样限制。

媒体机构在国外可建立微信“官方帐号”，藉此向追踪者公开发布内容，但微信国际版只准许媒体每月张贴4则内容。报告发现，这一限制迫使澳州媒体机构在中国注册。微信最近封锁了澳洲总理莫里森（Scott Morrison ）的一则贴文，有人担心其他使用微信的政治人物已被迫自我审查言论。

澳洲战略政策研究所报告敦促澳洲政府，必须加强政府政策，以防止对澳洲媒体的外国影响力。对微信进行与推特和脸书等其他社群媒体平台同等的监督，以确保微信符合同等的标准和规定。

澳洲战略政策研究所发现的中共影响例子还包括，有些澳洲中文媒体曾参加北京支持的论坛和训练会议，这些媒体机构的拥有人与中国企业有所关联。这导致部分媒体集团完全避免发布批评中国政府的新闻、散布假讯息或是双语媒体倾向在中文翻译里省略特定讯息。