埃塞俄比亚境内军事冲突有扩大风险

在非洲国家埃塞俄比亚，当局宣布对提格雷州的进攻取得胜利，然而，战斗仍在继续，而且有扩大的危险。

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有着上亿民众的非洲国家埃塞尔比亚，是全球人口最多的内陆国家。政府军在11月初对提格雷州（Tigré）发动进攻距今已有一个半月之久。尽管，亚的斯亚贝巴（Addis Abeba）当局现已对外宣布，军事行动结束，取得胜利，但至今没有抓获任何一名提格雷人民解放军（TPLF）的领导成员。当地战斗仍在继续，只是由于提格雷全境通讯被切断，无法确定具体的交战位置。

据本台RFI记者Noé Hochet-Bodin周六（2020年12月19日）发自亚的斯亚贝巴的报道，在这一已经历时45天的冲突中，2019年诺贝尔和平奖得主ˎ 埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德·阿里可以依赖厄立特里亚的支持，不过阿斯马拉（Asmara）矢口否认。埃塞俄比亚当局的这一军事行动获得了与提格雷州毗邻的阿姆哈拉州（Amhara）特别武装和民兵的大力支持。阿姆哈拉人是埃塞俄比亚的第二大族群，他们已经重新拿回了与提格雷州有争议的地带，如今可能想要在埃塞俄比亚掌控其它土地。

地方武装有意扩大地盘

在埃塞俄比亚，一桩军事运动的背后，可能隐藏着另一桩军事行动。提格雷州的冲突尚未结束，阿姆哈拉地区的首脑就已宣称，要对另一个与其接壤的本尚古勒-古马兹州（Benishangul Gumuz）发起类似的攻势。有着百万人口的埃塞俄比亚本尚古勒-古马兹州，在最近几个月以来，已经成为族群冲突的舞台，造成数百人死亡，数千人流离失所。

存档图片：驻扎在提格雷西部 Dansha军营的埃塞俄比亚军人 摄于2020年11月25日 Image d'archive: Des soldats éthiopiens à l'entrée du camp de Dansha, ouest de Tigré, le 25 novembre 2020 © EDUARDO SOTERAS AFP 法新社

阿姆哈拉州的一名官员提出，在本尚古勒-古马兹州打开本次斗争的第二篇章，目标是本尚古勒-古马兹州冲突的幕后唆使者-提格雷人民解放军。此外，目标尤其是要争对这一州里的主要民族：贝塔族（Berta） 和古马兹族（Gumuz）。阿姆哈拉州的官员不仅称之为“吸血者”和“食人族”，而且还指控他们，尽管受过教育，有着现代化的文明，但残害了本尚古勒-古马兹州域内的阿姆哈拉少数民族。而本尚古勒-古马兹州也不示弱，回应说，面对威胁与恐吓绝不退让。

这两个州地方领导人之间关系恶化，让公开表示重视各族民族感情的埃塞俄比亚政府总理感到头疼。