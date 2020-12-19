特朗普或又停了向拜登抄送安全简报？

美国国防部停止了向当选总统拜登团队抄送安全简报，是否是总统特朗普的决定尚不得而知。拜登团队警告有国家安全风险。

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据法新社报道，美国总统当选人拜登的政权交接团队表示五角大厦突然暂停向政权移交团队简报后，继续为此提出国家安全风险的警告。拜登政权交接团队执行主任亚伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，他「本周得知，本来就很有限的合作突然中断，对此相当关切」。

即将于明年1月20日卸任的总统特朗普至今仍未承认败选，直到最近都不让政府机关循往例与拜登的团队合作。

特朗普任命的代理国防部长米勒（Chris Miller）周五透过声明表示，双方「彼此同意于假期间暂停」军方官员的简报。但亚伯拉罕反驳米勒的说法，他告诉媒体「双方并没有彼此同意假期间暂休一事」；他还警告，若不好好配合，会受影响的层面恐远远不仅止于拜登明年一月的就职。亚伯拉罕还说，拜登团队「希望并期盼」国防部「立刻」恢复简报。

该报道说，传统上，美国即将上任与卸任的政府团队，会就政权交接过程仔细规划，但今年却不如往年顺利，五角大厦暂停简报只是最新一例。此外，美国政府机关日前还发现遭逢大规模网路攻击，幕后疑为俄罗斯政府主使。亚伯拉罕说，事态已「刻不容缓」。

据法新社，特朗普尚未对骇客入侵一事发表直接声明，对政坛及私人网路安全企业高层指称俄国为网攻元凶，他也未置一词。亚伯拉罕表示，网攻事关重大，拜登执政后，会让网攻分子付出重大代价。