美两党议员发起《停止强摘器官法案》瞄准中国

美国两党议员日前在参众两院宣布提出《停止强摘器官法案》（Stop Forced Organ Harvesting Act），目的在于阻止中国共产党从良心犯身上摘取器官。

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据美国之音的报道：该法案由共和党籍联邦参议员科顿（Sen. Tom Cotton, R-AR）、共和党籍众议员史密斯（Rep. Chris Smith, R-NJ）和民主党籍众议员苏奥奇（Rep. Thomas Suozzi, D-NY）共同发起。该法案将要求国务院就外国强摘器官问题提供年度报告，报告应认定对强摘器官负有责任的外国官员和实体。根据这份法案，还将对从事或以其他方式支持强摘器官的外国官员和实体实施制裁。此外，法案还要求禁止向对强摘器官负有责任的实体出口器官移植手术设备，以及授权美国政府拒绝或撤销非法器官购买者的护照。

法案发起人之一，共和党参议员科顿声明表示：“越来越多的证据表明，中共已经并继续强摘中国囚犯和中国宗教及少数族裔成员的器官。法案将认定、并将惩罚参与强摘器官的中共党员。早就应该让北京对这些令人发指负责了。”

法案发起人之二，共和党众议员史密斯声明中说：“器官强摘是一种具有全球意义的野蛮、不人道和令人发指的行为，因为跨国人口贩运团伙、恐怖组织、奸商甚至政府，特别是中共政权，会杀害无辜的人并出售他们的器官牟利。”

他还表示，全球性问题需全球共同应对。根据这一法案，美国国务院将认定并揭露经常以政治犯或少数族裔等弱势群体为目标的强摘器官者和器官贩运者，惩罚这些人，并推动有效的制裁和旅行限制。法案将有助于更多地曝光这些可怕的活动，并最终帮助结束这种可怕的侵犯人权行为。

法案发起人之三，民主党众议员苏奥奇则说：“中国共产党多年来一直在利用囚犯、少数族裔和宗教团体。我们今天仍然看到他们通过器官强摘进一步利用这些群体，中共党员必须为这些难以言状的行为负责。器官强摘在我们的世界没有立足之地。”