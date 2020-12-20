特朗普律师抗议YouTube删除他在参院的听证词

美国总统特朗普竞选团队的律师杰西·宾纳尔（Jesse Binnall）表示，YouTube删除了他在参议院国土安全听证会上关于选举欺诈的开场白。他质问：为什么谷歌如此害怕真相？

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律师宾纳尔周六（12月19日）深夜在推特上披露说：“YouTube决定把我在联邦参议院的开场白删除，这些话是我在宣誓后根据确凿的证据所做出的言论，（YouTube觉得）对你们来说太危险了，不能看，时至今日，他们删除了它。” 宾纳尔还提出疑问说：“我们的证据从未被反驳，只是被忽略。为什么谷歌如此害怕真相？”

律师宾纳尔说他在听证会上告诉参议员的是：“成千上万的内华达州选民的声音被选举舞弊和无效选票消音了。2020年8月3日，在匆忙的特别会议之后，内华达州的立法者对该州的选举法进行了大幅度的修改，通过了一项名为AB4的法案。”该法案放宽了州法对邮寄选票的限制。

宾纳尔在参议院作证说，投票后，当他们试图寻求对投票机器或选票进行审计时，他们被州选举官员拒绝，无法对投票机进行取证审查，或者查看它们是否被连接到互联网上，“我们不被允许靠近机器、不被允许进行法证审计。”

宾纳尔补充说：“我们在内华达州的每一个环节都被剥夺了（透明度）。一名内华达州官员“把自己锁在办公室里”，当特朗普的律师试图向他送达传票时，他不开门。