白俄罗斯关闭边境 禁其国民陆路出境

白俄罗斯以抗Covid-19疫情为由，禁止其国人从陆路出境。有舆论担心，卢卡申科当局会进一步加强镇压异议人士。

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白俄罗斯在十天前宣称，为抗御Covid-19病毒疫情的蔓延，从周日起关闭边境，禁止所有国民从陆路出境。但有舆论认为，这是加强镇压反卢卡申科运动的前奏。

本台RFI法文网周日（2020年12月20日）刊出网文，引述流亡在外的白俄罗斯反对派阵营女领袖Svetlana Tikhanovskaïa的话语，白俄罗斯正在变成一个古拉格，人民遭受铁幕压制。白俄罗斯反对派女领袖还通过其加密社交网络Télégram账户表示，新的行动限制措施与疫情无关，目标针对反卢卡申科的抗议。

欧洲议会议长（中）与白俄罗斯异议领袖在布鲁塞尔 2020年12月16日星期三 David Sassoli (centre), président du Parlement européen, entre Veronika Tsepkalo et Svetlana Tikhanovskaïa, leaders de l'opposition biélorusse, lors de la remise du prix Sakharov, mercredi à Bruxelles, le 16 décembre 2020 © Photo John Thys. AP

关闭边境防异议人士出走

白俄罗斯反对派女领袖认为，当局的目的是要阻止其他异议人士，如同她那样出走国外，躲避镇压。而她本人则已于数月前在立陶宛安顿了下来。因为，真正抗御Covid-19病毒的措施，是应该关闭边境，限制来自国外的旅客入境。而白俄罗斯当前采取了相反的措施，只是禁止白俄罗斯人从陆路出境。同时，航空运输依然开放，卡车司机的流动也是开放的。而且，明斯克当局没有明确维持新措施的具体期限。

白俄罗斯出现人才外流潮

白俄罗斯自爆发抗议运动以来，出现了人才外流潮。有越来越多的人前往乌克兰或其它波罗的海国家。