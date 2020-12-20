英国出现病毒变种 德国下禁飞令

英国和南非发现新冠病毒的一种新变种后，欧洲多国急忙禁飞。德国也加强防疫措施，暂停来自英国的航班。卫生部长施潘（Jens Spahn）周日傍晚在德国电视一台宣布了这一决定。

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从英国起飞的航班将于午夜开始到12月31日禁飞德国。周一，德国政府将决定进一步的从1月1日开始有效的防疫措施以及针对南非的入境限制。联邦内政部已委托联邦警察局系统地检查来自两国的旅客。根据德国政府界的消息，欧盟仍在就限制海上和陆路运输的联合决定进行协商。周日下午，德国总理默克尔在电话会议上与法国总统马克龙，欧盟委员会主席冯·德莱恩和欧盟理事会主席米歇尔讨论了这个话题。

柏林夏里特医院首席病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕（Christian Drosten）在推特上写道，该病毒变种尚未在德国出现。病毒扩散可能是偶然事件。德国广播电台周日晚间报道说，德国卫生部长施潘表示，在德国尚未发现该病毒变种株。

德国电视一台报道说：专家们还没有看到任何迹象表明该变种可能会损害新冠疫苗的效力。专家们强调，疫苗会产生针对几种病毒特征的免疫反应。 个体特征的改变不会导致免疫系统不再识别病原体。新冠疫苗继续有效。

德国自本月16日起实行更严格的防疫措施，但感染数据还是一下子降不下来。据柏林罗伯特科赫研究所周日公布的数据，德国一天内确诊的新感染人数仍然高达22771人，感染人数总计达1494009，病亡人数达26049人。