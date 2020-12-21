特朗普或至最高法院诉讼邮寄选票

特朗普总统的竞选团队周日向美国最高法院提出上诉，要求撤销宾夕法尼亚州最高法院在2020年总统大选前后修改该州邮寄选票法的几起案件。这份诉讼请愿书标志着特朗普竞选团队挑战2020年总统大选结果而发起的一系列诉讼的最新插曲。特朗普仍然拒绝承认败选，并继续宣扬大规模选举舞弊的指控。华尔街文摘引述福克斯新闻称，如果美国最高法院受理特朗普竞选团队起诉宾夕法尼亚州的案件，这并不是说它会从根本上影响国会选举团的认证。

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据该报道说，特朗普竞选团队将宾州选举和邮寄选票法诉诸美国最高法院。特朗普总统的竞选团队在一份声明中声称，宾夕法尼亚州最高法院修改法律的行为违反了美国宪法第二条和布什诉戈尔案。

请愿书援引了宾夕法尼亚州的一个“相关案件”，塞缪尔·阿利托(Samuel Alito)法官和另外两名法官认为，州法院将接受邮寄选票的法定截止时间从选举日的晚上8点延长到3天后的下午5点的决定符合宪法。竞选团队表示，法院的裁决是否合宪性具有“国家重要性”，可能违反美国宪法。

全美50个州和哥伦比亚特区的选举人上周进行了投票，正式确定乔·拜登(Joe Biden)战胜了川普。选举结果显示，拜登以306对232的选举人票优势领先特朗普。如果美国最高法院受理特朗普竞选团队起诉宾夕法尼亚州的案件，这并不是说它会从根本上影响国会选举团的认证。

据该报道，特朗普竞选团队向最高法院提交的请愿书要求在周四之前加快审查和答复，让它在国会明年1月开会之前有足够的时间“考虑选举人团的投票”。新一届美国参众两院将于1月6日召开国会联席会议，确认选举团的结果。对该认证的任何挑战都需要众议院和参议院投票，以推翻一个州的选举人票。