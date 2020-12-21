美国遭大规模网攻 特朗普怀疑中国不提俄罗斯受批评

美国议员周末敦促强硬回应多个联邦政府机关遭遇的骇客攻击。美国总统特朗普周六首次就美国政府数据被广泛侵入发表评论，淡化了网络间谍行动的影响，并质疑是否应当像国务卿所说的那样将责任归到俄罗斯头上。美国议员批评特朗普拒把矛头指向俄罗斯。

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据路透社报道，美国政府机构遭网络攻击，特朗普猜不是俄罗斯而是中国所为。

美国总统特朗普周六首次就美国政府数据被广泛侵入发表评论，“假新闻媒体的网络攻击要比真实网路入侵的多得多，” 据特朗普周六在推特上称，“当有事情发生时，首先就反覆地说是俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，因为浊流媒体主要是出于金融因素的考量，不敢讨论那或许是中国的可能性(有这种可能！)。”

骇客今年3月到6月入侵SolarWinds公司植入恶意程式，利用SolarWinds为客户提供软体更新时渗透至客户端。据法新社报道称，就特朗普日前针对此发表评论，刻意淡化网路间谍活动的严重性及其冲击，并质疑把大规模网攻归咎于俄罗斯的说法，美国议员敦促「强硬回应」多个联邦政府机关遭遇的骇客攻击，并批评总统特朗普拒把矛头指向俄罗斯。

法新社说，然而，共和党籍参议员罗姆尼（Mitt Romney）指这次网攻「极度危险」，应「给予最强硬回应」。