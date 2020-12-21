蓬佩奥之后 美国总统特朗普也称“ 假新闻” 为“腐败新闻”

美国总统特朗普12月20日对美国WABC电台表示，他的团队“越来越接近于”在关键战场州成功挑战大选结果。他同时被批评美国媒体压制新闻自由到了可怕的程度。“ 假新闻” 成为了“腐败新闻”。这与国务卿蓬佩奥最近的批评雷同。

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特朗普说： 我们越来越接近在关键战场州成功挑战大选结果了。我希望你们（媒体）让大家都知道，我们实际上非常接近了。他批评美国的一些主流媒体说：“假新闻不会告诉你们这一点。他们不想谈论它。他们在试图压制它。我们根本没有新闻自由。新闻受到压制。这是我们国家发生的一件可怕的事情。它已经持续（很长时间）了，很久以前就开始了，但是达到了这种程度，成为一件可怕的事情。这不是新闻自由，我们得将它恢复，因为新闻界如此受到压制，那么不诚实。”他补充说：“我甚至不再称其为假新闻了。我称其为腐败新闻（corrupt news）。”

美国国务卿蓬佩奥日前曾批评美国媒体说：在很多情况下，你会看到美国媒体因为利益而受制于中国共产党。他说：“媒体巨头（在中国）有业务，对吗？中国有14亿人口，他们想为这个市场服务，所以他们想在那里卖电影或流媒体产品，所以他们常常（对中共）屈膝叩首。”美国国务卿还说，“因此很不幸，这意味着他们的新闻机构也常常不愿报导中国（中共）这些违规行为；更糟糕的是，有时它们（美国媒体）实际上是在宣传中国（中共）。那是最糟糕的。