蓬佩奧之後 美國總統特朗普也稱“ 假新聞” 為“腐敗新聞”

美國總統特朗普12月20日對美國WABC電台表示，他的團隊“越來越接近於”在關鍵戰場州成功挑戰大選結果。他同時被批評美國媒體壓制新聞自由到了可怕的程度。“ 假新聞” 成為了“腐敗新聞”。這與國務卿蓬佩奧最近的批評雷同。

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特朗普說： 我們越來越接近在關鍵戰場州成功挑戰大選結果了。我希望你們（媒體）讓大家都知道，我們實際上非常接近了。他批評美國的一些主流媒體說：“假新聞不會告訴你們這一點。他們不想談論它。他們在試圖壓制它。我們根本沒有新聞自由。新聞受到壓制。這是我們國家發生的一件可怕的事情。它已經持續（很長時間）了，很久以前就開始了，但是達到了這種程度，成為一件可怕的事情。這不是新聞自由，我們得將它恢復，因為新聞界如此受到壓制，那麼不誠實。”他補充說：“我甚至不再稱其為假新聞了。我稱其為腐敗新聞（corrupt news）。”

美國國務卿蓬佩奧日前曾批評美國媒體說：在很多情況下，你會看到美國媒體因為利益而受制於中國共產黨。他說：“媒體巨頭（在中國）有業務，對嗎？中國有14億人口，他們想為這個市場服務，所以他們想在那裡賣電影或流媒體產品，所以他們常常（對中共）屈膝叩首。”美國國務卿還說，“因此很不幸，這意味着他們的新聞機構也常常不願報導中國（中共）這些違規行為；更糟糕的是，有時它們（美國媒體）實際上是在宣傳中國（中共）。那是最糟糕的。