中欧投资协定据报将至 苏利文指拜登团队望尽早与欧方磋商

欧盟上周据报已“原则上”同意与中国达成《中欧全面投资协定》。该消息随后在不少欧洲中国问题专家和欧洲议会议员中引发争议。对此，美国当选总统拜登的国家安全顾问人选苏利文(Jake Sullivan)12月21日在推特上提到相关报道，并表示希望“尽早与我们的欧洲伙伴就我们对中国经济做法的共同关切进行磋商。”

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路透社18日报道指，德国和欧盟官员当天表示，欧盟和中国的目标是在2020年底前达成《中欧全面投资协定》，以给予欧洲企业更多的进入中国市场的机会。中国外交部长王毅21日在北京集体会见欧盟及27个成员国驻华使节时指出，今年中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴，双方正式签署中欧地理标志协定，中欧投资协定有望达成一致，双方决定建立绿色、数字两个高层对话机制。欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis)亦在会上回顾了在今年年底之前完成《中欧全面投资协定》谈判的目标，并指出正在进行的会谈取得了进展，双方一直保持联系以解决悬而未决的问题。

欧盟驻华代表团发表的相关声明介绍，本次会议作为讨论广泛话题的良好机会，涵盖了中欧关系全方位的议题。声明指，欧方与王毅进行了全面的交流，包括：目前中欧关系的总体情况；人权；气候变化与生物多样性；多边主义以及中国对冠状病毒大流行的应对和相关限制措施对欧洲企业和公民的影响。欧方也借此机会对中国限制媒体自由和信息自由流通表示关切。

针对中欧投资协定问题，路透社援引一位欧盟官员的话称，在德国总理默克尔的推动下，协议已经接近达成。德国目前担任欧盟轮值主席国到年底，德国是欧洲对华最大的出口国。另一位欧盟官员说，随着美国加强与北京的贸易战，中方担心被西方孤立，布鲁塞尔已采取措施，更密切地监控中国在欧洲战略部门的投资。

此外，一位在北京的西方高级外交官说，封存投资协定的最大症结与可持续发展有关，他还指出了欧方对中国劳工问题的顾虑。据悉，北京尚未批准国际劳工组织八项主要公约中的四项，包括关于强迫劳动和集体谈判权的公约。欧盟表示，在任何贸易协议之前必须批准这些公约。该驻华外交官称，中方在协议中非常雄心勃勃。“他们要求的是不可能的事情，”这位外交官说。“他们要求在能源、水处理、公共事业等对任何他方都不开放的领域，为中国在欧洲的投资开放。”

对此，苏利文周一在推特上写道，“拜登-哈里斯政府欢迎与欧洲伙伴就我们对中国经济实践的共同关切尽早进行磋商。”彭博社则引述柏林智库墨卡托中国研究中心副总裁（Merics）胡谧空（Mikko Huotari）的话指，“欧盟希望全面投资协定能开放中国市场，消除歧视性做法，但批评者说，尽管从香港到新疆等地都受到了压制异议的措施，但它反过来会奖励北京优先进入欧洲市场。达成协定对中方来说将是一个‘象征性的胜利'，并可能使跨大西洋联盟在中国问题上的团结更加难以形成。”

担任欧洲议会贸易委员会主席的德国社民党人朗格（Bernd Lange）表示，尽管有这样的顾虑，但协议即将达成的事实 “显然令人担忧”。他在推特上写道，“贸易政策不是在真空中进行的，如何解决强迫劳动问题将决定协议的命运。”根据欧盟程序规则，一旦执行机构欧盟委员会与他国达成贸易协议，需通过欧洲理事会和欧洲议会的共同同意才可以完整执行，其中欧洲议会贸易委员会将在欧洲议会的审议部分扮演参谋和先行表决作用。