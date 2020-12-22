中歐投資協定據報將至 蘇利文指拜登團隊望儘早與歐方磋商

歐盟上周據報已“原則上”同意與中國達成《中歐全面投資協定》。該消息隨後在不少歐洲中國問題專家和歐洲議會議員中引發爭議。對此，美國當選總統拜登的國家安全顧問人選蘇利文(Jake Sullivan)12月21日在推特上提到相關報道，並表示希望“儘早與我們的歐洲夥伴就我們對中國經濟做法的共同關切進行磋商。”

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路透社18日報道指，德國和歐盟官員當天表示，歐盟和中國的目標是在2020年底前達成《中歐全面投資協定》，以給予歐洲企業更多的進入中國市場的機會。中國外交部長王毅21日在北京集體會見歐盟及27個成員國駐華使節時指出，今年中國首次成為歐盟第一大貿易夥伴，雙方正式簽署中歐地理標誌協定，中歐投資協定有望達成一致，雙方決定建立綠色、數字兩個高層對話機制。歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis)亦在會上回顧了在今年年底之前完成《中歐全面投資協定》談判的目標，並指出正在進行的會談取得了進展，雙方一直保持聯繫以解決懸而未決的問題。

歐盟駐華代表團發表的相關聲明介紹，本次會議作為討論廣泛話題的良好機會，涵蓋了中歐關係全方位的議題。聲明指，歐方與王毅進行了全面的交流，包括：目前中歐關係的總體情況；人權；氣候變化與生物多樣性；多邊主義以及中國對冠狀病毒大流行的應對和相關限制措施對歐洲企業和公民的影響。歐方也藉此機會對中國限制媒體自由和信息自由流通表示關切。

針對中歐投資協定問題，路透社援引一位歐盟官員的話稱，在德國總理默克爾的推動下，協議已經接近達成。德國目前擔任歐盟輪值主席國到年底，德國是歐洲對華最大的出口國。另一位歐盟官員說，隨着美國加強與北京的貿易戰，中方擔心被西方孤立，布魯塞爾已採取措施，更密切地監控中國在歐洲戰略部門的投資。

此外，一位在北京的西方高級外交官說，封存投資協定的最大癥結與可持續發展有關，他還指出了歐方對中國勞工問題的顧慮。據悉，北京尚未批准國際勞工組織八項主要公約中的四項，包括關於強迫勞動和集體談判權的公約。歐盟表示，在任何貿易協議之前必須批准這些公約。該駐華外交官稱，中方在協議中非常雄心勃勃。“他們要求的是不可能的事情，”這位外交官說。“他們要求在能源、水處理、公共事業等對任何他方都不開放的領域，為中國在歐洲的投資開放。”

對此，蘇利文周一在推特上寫道，“拜登-哈里斯政府歡迎與歐洲夥伴就我們對中國經濟實踐的共同關切儘早進行磋商。”彭博社則引述柏林智庫墨卡托中國研究中心副總裁（Merics）胡謐空（Mikko Huotari）的話指，“歐盟希望全面投資協定能開放中國市場，消除歧視性做法，但批評者說，儘管從香港到新疆等地都受到了壓制異議的措施，但它反過來會獎勵北京優先進入歐洲市場。達成協定對中方來說將是一個‘象徵性的勝利'，並可能使跨大西洋聯盟在中國問題上的團結更加難以形成。”

擔任歐洲議會貿易委員會主席的德國社民黨人朗格（Bernd Lange）表示，儘管有這樣的顧慮，但協議即將達成的事實 “顯然令人擔憂”。他在推特上寫道，“貿易政策不是在真空中進行的，如何解決強迫勞動問題將決定協議的命運。”根據歐盟程序規則，一旦執行機構歐盟委員會與他國達成貿易協議，需通過歐洲理事會和歐洲議會的共同同意才可以完整執行，其中歐洲議會貿易委員會將在歐洲議會的審議部分扮演參謀和先行表決作用。