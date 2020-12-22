《南德意志報》：約翰遜的弱點越來越大

對於英國病毒大流行以及英國脫歐的混亂處境，德國媒體多表擔憂，認為情形對英國不利。

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《南德意志報》寫道，新冠病毒大流行失控，脫歐談判陷入防守境地——一場風暴即將降臨英國，但英國首相約翰遜卻迷失了方向。約翰遜的弱點變得越來越明顯。新冠疫情暴發後，他做了一些無法實現的許諾。為了阻擋病毒在英國全國擴散開來，他本來可以下令在全國禁止聖誕聚會。但他卻左右為難，沒有這樣做。而英國人也不理睬政府的規定，因為政府自己也不遵守。約翰遜還誇誇其談說，即便硬脫歐，英國的經濟仍然會非常繁榮。但實際上，歐盟有更大的實力。約翰遜應該實現自己的諾言，和歐盟達成協議。如果他做不到這一點，那麼，就像他自己說的那樣，英國的失敗將是國家級水平的失敗。

《明鏡》周刊認為，脫歐混沌狀況，病毒變種，被隔離——英國正在經歷一場噩夢。由於病毒變種的出現，歐洲正在對英國進行封鎖。貨物交流已經受到阻礙。比如，水果和蔬菜經常來自法國。英國人現在擔憂，可能很快就會供應不足了。歐盟當然希望，英國災難性的局面可能迫使約翰遜變得理智。但約翰遜就是約翰遜。他完全可能硬脫歐。

《商報》也認為：約翰遜的方法不靈光了。2019年，約翰遜慶祝了又一次的選舉勝利，並做出了有力的承諾。 2020年，他受到前所未有的批評。他描繪的一些景象，他自己實現不了。