《南德意志报》：约翰逊的弱点越来越大

对于英国病毒大流行以及英国脱欧的混乱处境，德国媒体多表担忧，认为情形对英国不利。

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《南德意志报》写道，新冠病毒大流行失控，脱欧谈判陷入防守境地——一场风暴即将降临英国，但英国首相约翰逊却迷失了方向。约翰逊的弱点变得越来越明显。新冠疫情暴发后，他做了一些无法实现的许诺。为了阻挡病毒在英国全国扩散开来，他本来可以下令在全国禁止圣诞聚会。但他却左右为难，没有这样做。而英国人也不理睬政府的规定，因为政府自己也不遵守。约翰逊还夸夸其谈说，即便硬脱欧，英国的经济仍然会非常繁荣。但实际上，欧盟有更大的实力。约翰逊应该实现自己的诺言，和欧盟达成协议。如果他做不到这一点，那么，就像他自己说的那样，英国的失败将是国家级水平的失败。

《明镜》周刊认为，脱欧混沌状况，病毒变种，被隔离——英国正在经历一场噩梦。由于病毒变种的出现，欧洲正在对英国进行封锁。货物交流已经受到阻碍。比如，水果和蔬菜经常来自法国。英国人现在担忧，可能很快就会供应不足了。欧盟当然希望，英国灾难性的局面可能迫使约翰逊变得理智。但约翰逊就是约翰逊。他完全可能硬脱欧。

《商报》也认为：约翰逊的方法不灵光了。2019年，约翰逊庆祝了又一次的选举胜利，并做出了有力的承诺。 2020年，他受到前所未有的批评。他描绘的一些景象，他自己实现不了。