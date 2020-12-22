拜登摄像机前种疫苗 重要政治秀

美国当选总统拜登周一在电视实况转播的情况下接种第一剂新冠疫苗，在明年疫苗获得广泛配送前，希望藉此提升民众对疫苗安全性的信心。拜登曾表示，1月20日就任总统后的首要任务是抗击新冠疫情，就疫情与疫苗，拜登称公众应听从医疗专家的建议。拜登接种的是辉瑞疫苗。

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据路透社报道称，美国当选总统拜登周一在电视实况转播的情况下接种新冠疫苗。拜登曾表示，1月20日就任总统后的首要任务是抗击新冠疫情。疫情已经导致逾31.5万美国人丧生，逾1,750万人感染。

据该报道，拜登把黑色长袖衬衫的袖子卷起，在记者面前接受特拉华州纽瓦克克里斯蒂安娜医院的执业护士Tabe Mase为他注射疫苗。画面通过电视直播。在接受辉瑞疫苗注射后，拜登称赞医务工作者是“英雄”。

据拜登说，“我这样做是为了表明，人们应为疫苗注射做好准备。没有什么可担心的，”拜登表示，他的妻子Jill Biden站在身旁。Jill Biden稍早已接种了疫苗。

但拜登也指出，疫苗需要时间分发，公众应听从医疗专家的建议，如果可能的话不要在假期出行。

据路透社报道，拜登称赞了研发疫苗的科学家，并称，“我认为应部分归功于(特朗普)政府的曲速行动加快了研发的进程。”拜登过渡团队表示，当选副总统贺锦丽(Kamala Harris)可能在下周接种疫苗。