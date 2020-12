美国土安全代理部长：中共想以自己的形象重塑世界，欢迎香港难民

美国国土安全部代理部长沃尔夫(Chad Wolf)12月21日出席活动时演讲称,“中国共产党的专制意识形态和中国最近的恶性行动交织在一起。”他表示,由他领导的部门将进一步完善制定应对中国对美国威胁的策略,可能进一步加强对中共党员的美国签证限制。 演讲中,他亦指,美国会特别欢迎来自香港的难民,并将与台湾合作,为从台湾赴美者提供境外入国审查(pre-clearance)安排。

沃尔夫周一在华盛顿智库传统基金会(The Heritage Foundation)发表演说,指特朗普政府已制定对策应对中国带来的威胁,将根据 2017 年的《美国国家安全战略报告》和《2020 年美国对中华人民共和国的战略方针》,构建《反制中华人民共和国战略行动计划》( Strategic Action Plan to Counter the People’s Republic of China),并指该报告即将得到公布。他表示,未来会加强对有机会窃取敏感信息和技术的个人的筛选程序,亦会禁止与军民融合战略相关的中国学生和研究人员入境。

此前,美国国务院3日宣布,限制中共党员及其直系亲属赴美,将签发给中共党员及其家属的B1/B2签证的有效期从此前的10年减至1个月。沃尔夫介绍称,由其领导的国土安全部配合国务院的这一举措,正在努力将中共成员入境美国的期限限制在一个月以内,即便其中有些人在过去可能获得了10年有效的签证。他说,“我们也在与国务院合作,考虑进一步限制中共党员的签证有效期。我们还运用一切可能的工具,防止中国公民隐瞒其中共党员身份、或逃避相关的披露要求。”

沃尔夫称,美国总统特朗普今年5月发表文告,宣布禁止与中国军方有联系的中国公民持学生学者签证进入美国,这一政策取得了震慑效果。他说,“我们禁止参与中国军民融合战略的中国学生和研究人员入境。中方读懂了这一信息,数以万计的中国学生已经离开,以避免被发现、避免被进一步采取行动”。他补充说,“在这些人离开我国时,我们(国土安全部)对他们进行了额外的筛选和审查,以查明关键的反情报威胁,并防止重要信息被窃取。”演讲中,沃尔夫还表示,国土安全部在2021年财政年度将特别欢迎香港居民的难民申請。美国国务院9月30日公布接受难民计划,首次把香港纳入收容难民的特殊分配国家和地区名单,使香港居民有别于众多寻求庇护的申请者,可以在美国得到额外的援助。

沃尔夫介绍,美国国土安全部也在与台湾方面沟通,处理台北桃园机场加入美国的境外预先通关计划的申请。据悉,如果美台达成预先通关计划协议,美国将在台湾设立亚太地区第一个境外入境审查点,赴美旅客将在桃园机场完成赴美入境检查。台湾总统蔡英文去年表示愿意加入这一计划,但这一安排将引发北京方面的不满。此外,沃尔夫指出,国土安全部还与美国伙伴协调,保护美国人的敏感信息,防止中共试图利用5G互联网基础设施进行情报渗透。他说,“我们将发布一份商业建议,警告不要使用与中华人民共和国有关的公司的数据服务和设备。”他还特意强调,国土安全部正在对TCL公司等中国制造商进行审查。

报导指,美国研究人员今年11月披露,中国TCL公司在其生产的智能电视机中加入“后门”程序,让这些连入WiFi无线网的智能电视文件系统暴露在第三方的远程操控之下。TCL智能电视用户在不知情的情况下,即使是身在外国的第三方可以获取其电视机的浏览目录程序文件。沃尔夫说,TCL在全球电子产品市场上的竞争获得了中共的支持,成为全球第三大电视制造商。

演讲最后,沃尔夫称,“中共的意识形态和中国最近的恶性行动是联系在一起的。这使他们能够胁迫其全体人民,其中许多人是无辜的、不愿意地对美国和其他西方国家发动攻击。”他说,“他们同时攻击我们政治制度的合法性,破坏我们经济的实力,并直接伤害或杀害美国公民。”他提出,“我们在上个世纪不明智地认为共产主义威胁已经过去,并不是过去的幽灵。今天,它以中共的形式继续跟踪自由和权力。”他强调称,“为了我们国家的利益、我们的生活方式和我们的文明,这是我们不能忽视的一个明显和现实的危险。”

沃尔夫称,“为了在这场斗争中取得成功,我们必须继续关注和严厉回应北京对美国的攻击,包括经济间谍、签证欺诈和隐私盗窃。当中国利用其社会的方方面面来攻击我国时,我们也必须动员全社会的力量来应对。每一个美国企业、每一个媒体机构、每一个公民和每一个有关方面都必须认识和防范这一威胁。在你们的帮助下,美国将不会成为中共新时代的下一个受害者。”