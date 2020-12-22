美国土安全代理部长：中共想以自己的形象重塑世界，欢迎香港难民

美国国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）12月21日出席活动时演讲称，“中国共产党的专制意识形态和中国最近的恶性行动交织在一起。”他表示，由他领导的部门将进一步完善制定应对中国对美国威胁的策略，可能进一步加强对中共党员的美国签证限制。 演讲中，他亦指，美国会特别欢迎来自香港的难民，并将与台湾合作，为从台湾赴美者提供境外入国审查（pre-clearance）安排。

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沃尔夫周一在华盛顿智库传统基金会（The Heritage Foundation）发表演说，指特朗普政府已制定对策应对中国带来的威胁，将根据 2017 年的《美国国家安全战略报告》和《2020 年美国对中华人民共和国的战略方针》，构建《反制中华人民共和国战略行动计划》（ Strategic Action Plan to Counter the People’s Republic of China），并指该报告即将得到公布。他表示，未来会加强对有机会窃取敏感信息和技术的个人的筛选程序，亦会禁止与军民融合战略相关的中国学生和研究人员入境。

此前，美国国务院3日宣布，限制中共党员及其直系亲属赴美，将签发给中共党员及其家属的B1/B2签证的有效期从此前的10年减至1个月。沃尔夫介绍称，由其领导的国土安全部配合国务院的这一举措，正在努力将中共成员入境美国的期限限制在一个月以内，即便其中有些人在过去可能获得了10年有效的签证。他说，“我们也在与国务院合作，考虑进一步限制中共党员的签证有效期。我们还运用一切可能的工具，防止中国公民隐瞒其中共党员身份、或逃避相关的披露要求。”

沃尔夫称，美国总统特朗普今年5月发表文告，宣布禁止与中国军方有联系的中国公民持学生学者签证进入美国，这一政策取得了震慑效果。他说，“我们禁止参与中国军民融合战略的中国学生和研究人员入境。中方读懂了这一信息，数以万计的中国学生已经离开，以避免被发现、避免被进一步采取行动”。他补充说，“在这些人离开我国时，我们（国土安全部）对他们进行了额外的筛选和审查，以查明关键的反情报威胁，并防止重要信息被窃取。”演讲中，沃尔夫还表示，国土安全部在2021年财政年度将特别欢迎香港居民的难民申請。美国国务院9月30日公布接受难民计划，首次把香港纳入收容难民的特殊分配国家和地区名单，使香港居民有别于众多寻求庇护的申请者，可以在美国得到额外的援助。

沃尔夫介绍，美国国土安全部也在与台湾方面沟通，处理台北桃园机场加入美国的境外预先通关计划的申请。据悉，如果美台达成预先通关计划协议，美国将在台湾设立亚太地区第一个境外入境审查点，赴美旅客将在桃园机场完成赴美入境检查。台湾总统蔡英文去年表示愿意加入这一计划，但这一安排将引发北京方面的不满。此外，沃尔夫指出，国土安全部还与美国伙伴协调，保护美国人的敏感信息，防止中共试图利用5G互联网基础设施进行情报渗透。他说，“我们将发布一份商业建议，警告不要使用与中华人民共和国有关的公司的数据服务和设备。”他还特意强调，国土安全部正在对TCL公司等中国制造商进行审查。

报导指，美国研究人员今年11月披露，中国TCL公司在其生产的智能电视机中加入“后门”程序，让这些连入WiFi无线网的智能电视文件系统暴露在第三方的远程操控之下。TCL智能电视用户在不知情的情况下，即使是身在外国的第三方可以获取其电视机的浏览目录程序文件。沃尔夫说，TCL在全球电子产品市场上的竞争获得了中共的支持，成为全球第三大电视制造商。

演讲最后，沃尔夫称，“中共的意识形态和中国最近的恶性行动是联系在一起的。这使他们能够胁迫其全体人民，其中许多人是无辜的、不愿意地对美国和其他西方国家发动攻击。”他说，“他们同时攻击我们政治制度的合法性，破坏我们经济的实力，并直接伤害或杀害美国公民。”他提出，“我们在上个世纪不明智地认为共产主义威胁已经过去，并不是过去的幽灵。今天，它以中共的形式继续跟踪自由和权力。”他强调称，“为了我们国家的利益、我们的生活方式和我们的文明，这是我们不能忽视的一个明显和现实的危险。”

沃尔夫称，“为了在这场斗争中取得成功，我们必须继续关注和严厉回应北京对美国的攻击，包括经济间谍、签证欺诈和隐私盗窃。当中国利用其社会的方方面面来攻击我国时，我们也必须动员全社会的力量来应对。每一个美国企业、每一个媒体机构、每一个公民和每一个有关方面都必须认识和防范这一威胁。在你们的帮助下，美国将不会成为中共新时代的下一个受害者。”