外交文件解密：日本六四当天就决定反对制裁中国

根据日本外务省外交史料馆12月23日公开的外交文件显示， 1989年6月4日中国发生天安门镇压事件后，日本政府当天就决定对中国采取和睦的应对方针，并反对西方七国集团成员对中方实施制裁。

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日本放送协会（NHK）周三报导指，日本政府外务省当天公开了1989年前后的26册外交文件，总页数约1万600页。内容包括昭和天皇葬礼仪式/明仁天皇登基仪式，日美、日英首脑会议外交内容，天安门事件，亚太合作组织（亚太经合组织等），柬埔寨和平会议，第十五届七国集团峰会等。它涉及一年中的重要外交事务。这次公开的外交文件中，包括与天安门事件相关的纪录，也载有日本政府在事发当日就决定对中国采取和睦的应对方针。文件指出，“日本与西方各国共享自由与民主的普世价值观，中国政府以武力镇压学生和普通民众，导致众多人伤亡，从人道主义立场出发，我们无法容忍这种做法。”不过，文件同时称，“本次事态原则上是政治社会体制和价值观不同于我们的中国国内问题，即使对中国进行谴责也存在一定局限。”

文件还表示，“如果让中国感到西方各国一致都在对其进行抨击，反而会将中国逼入孤立的境地，从长远和大局来看，这均不是上策。”由此，文件明确写道，反对各国一致对华采取制裁措施。文件进一步称，“中国坚持改革开放政策也符合西方的利益，基于这一观点，有必要敦促中国表明自身将成为国际社会也能接受的国家，各国应逐渐修复与中国的关系。”曾担任日本驻华大使，并参与当时日本外务省的相关接洽的宫本雄二在受访时表示，“我们的立场不是要孤立中国，因为中国正在继续推行改革开放的政策。”

宫本雄二回顾说，日本与其他七国集团国家，在天安门事件发生后加大对华的批评力度的区别 “非常明显”。1989年7月15日，英、加、法、意、日、美、西德等七国集团发表了谴责中国的宣言。但它没有提及对中国进行新的联合制裁，反映了东京的立场。关于日本对七国集团首脑会议的态度的其他解密外交文件，包括一份日期为1989年6月19日的文件，表明日方不愿意参与任何有关中国的声明，或者如果发表声明，日本倾向于不点名提到中国。文件显示，在当年7月7日七国集团峰会前的筹备会议上，日本表示不想通过谴责中国的宣言，而其他六国则出于需要，推动发表这样的声明。据文件显示，迫于压力日方同意发表声明，条件是声明中要有一句话，提及避免孤立中国的重要性。

关于这份文件的内容，中国现代政治专家、东京大学公共政策研究生院教授高原明生分析指出， “日本认为援助中国实施改革开放，使中国整体保持稳定，符合日本、亚太地区乃至世界的利益，虽然发生了天安门事件，但日本不会改变这一基本认识。文件内容也许反映了上述判断。”但他补充说，“没有一个国家认为中国会在这么短的时间内扩大它的力量，（军事和经济）。”

1990年11月，日本恢复向中国提供总额超过8000亿日元(77亿美元)的贷款，此前，这些贷款在天安门事件后被有效搁置。天安门事件后的同年6月15日，美国政府高层官员对日本给予中国经济协助表达忧虑，日本政府外务省官员反驳说，对天安门发生开枪事件，“我们也感到遗憾，但对价值观与体制都与西方国家不同的中国来说，要适用相同的标准有困难，并非不能给予非民主国家经济协助”。

此外，日本外交文件还显示，在天安门事件后，时任英国首相撒切尔夫人（Margaret Thatcher），对将要归还中国的香港未来感到不安。1989年9月，撒切尔夫人在跟日本驻英大使千叶一夫晚餐会时说，过去跟当时的中国领导人邓小平协商时，邓完全无法理解英国政府也必须服从法律，还主张“只要国家想要，把法律变成那样就好”。文件指，撒切尔夫人说，最近中国的问题，“我想根源就来自这种想法”。