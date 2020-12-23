外交文件解密：日本六四當天就決定反對制裁中國

根據日本外務省外交史料館12月23日公開的外交文件顯示， 1989年6月4日中國發生天安門鎮壓事件後，日本政府當天就決定對中國採取和睦的應對方針，並反對西方七國集團成員對中方實施制裁。

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日本放送協會（NHK）周三報導指，日本政府外務省當天公開了1989年前後的26冊外交文件，總頁數約1萬600頁。內容包括昭和天皇葬禮儀式/明仁天皇登基儀式，日美、日英首腦會議外交內容，天安門事件，亞太合作組織（亞太經合組織等），柬埔寨和平會議，第十五屆七國集團峰會等。它涉及一年中的重要外交事務。這次公開的外交文件中，包括與天安門事件相關的紀錄，也載有日本政府在事發當日就決定對中國採取和睦的應對方針。文件指出，“日本與西方各國共享自由與民主的普世價值觀，中國政府以武力鎮壓學生和普通民眾，導致眾多人傷亡，從人道主義立場出發，我們無法容忍這種做法。”不過，文件同時稱，“本次事態原則上是政治社會體制和價值觀不同於我們的中國國內問題，即使對中國進行譴責也存在一定局限。”

文件還表示，“如果讓中國感到西方各國一致都在對其進行抨擊，反而會將中國逼入孤立的境地，從長遠和大局來看，這均不是上策。”由此，文件明確寫道，反對各國一致對華採取制裁措施。文件進一步稱，“中國堅持改革開放政策也符合西方的利益，基於這一觀點，有必要敦促中國表明自身將成為國際社會也能接受的國家，各國應逐漸修復與中國的關係。”曾擔任日本駐華大使，並參與當時日本外務省的相關接洽的宮本雄二在受訪時表示，“我們的立場不是要孤立中國，因為中國正在繼續推行改革開放的政策。”

宮本雄二回顧說，日本與其他七國集團國家，在天安門事件發生後加大對華的批評力度的區別 “非常明顯”。1989年7月15日，英、加、法、意、日、美、西德等七國集團發表了譴責中國的宣言。但它沒有提及對中國進行新的聯合制裁，反映了東京的立場。關於日本對七國集團首腦會議的態度的其他解密外交文件，包括一份日期為1989年6月19日的文件，表明日方不願意參與任何有關中國的聲明，或者如果發表聲明，日本傾向於不點名提到中國。文件顯示，在當年7月7日七國集團峰會前的籌備會議上，日本表示不想通過譴責中國的宣言，而其他六國則出於需要，推動發表這樣的聲明。據文件顯示，迫於壓力日方同意發表聲明，條件是聲明中要有一句話，提及避免孤立中國的重要性。

關於這份文件的內容，中國現代政治專家、東京大學公共政策研究生院教授高原明生分析指出， “日本認為援助中國實施改革開放，使中國整體保持穩定，符合日本、亞太地區乃至世界的利益，雖然發生了天安門事件，但日本不會改變這一基本認識。文件內容也許反映了上述判斷。”但他補充說，“沒有一個國家認為中國會在這麼短的時間內擴大它的力量，（軍事和經濟）。”

1990年11月，日本恢復向中國提供總額超過8000億日元(77億美元)的貸款，此前，這些貸款在天安門事件後被有效擱置。天安門事件後的同年6月15日，美國政府高層官員對日本給予中國經濟協助表達憂慮，日本政府外務省官員反駁說，對天安門發生開槍事件，“我們也感到遺憾，但對價值觀與體制都與西方國家不同的中國來說，要適用相同的標準有困難，並非不能給予非民主國家經濟協助”。

此外，日本外交文件還顯示，在天安門事件後，時任英國首相撒切爾夫人（Margaret Thatcher），對將要歸還中國的香港未來感到不安。1989年9月，撒切爾夫人在跟日本駐英大使千葉一夫晚餐會時說，過去跟當時的中國領導人鄧小平協商時，鄧完全無法理解英國政府也必須服從法律，還主張“只要國家想要，把法律變成那樣就好”。文件指，撒切爾夫人說，最近中國的問題，“我想根源就來自這種想法”。