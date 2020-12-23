普京签署法案给予前总统终身司法豁免权

俄罗斯总统普京12月22日签署了一项给予前总统终身司法豁免权的法案。

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根据当天网上公布的这一法案，对于一生中所犯下的罪行，前总统及其家人享有免于起诉权。他们也将免于被警方或调查人员问询，也不可以被搜查或逮捕。据报道，该法案是今年夏天获得通过的俄罗斯宪法修正案的一部分。该修正案允许现年68岁的普京继续担任俄国总统直到2036年。

据英国《卫报》报道，在普京周二签署的这一法案成为法律前，俄罗斯前总统只就在任期间犯下的罪行享有免予起诉权。现在，如果前总统被指控犯有叛国罪或其他严重罪行，且指控得到最高法院和宪法法院的确认，他仍可被剥夺豁免权。

但普京周二签署的立法将额外给予前总统在联邦委员会或参议院的终身席位，这一职位保证了在离开总统职位后免于被起诉。上个月，这些悬而未决的法案引发了这位俄罗斯长期领导人因健康状况不佳而计划下台的传闻，克里姆林宫随后否认了这一说法。

此外，俄国家杜马周二通过了立法规定俄罗斯司法系统、执法和监管及军事机构雇员的信息得到保密。该法案现在需要普京的签名才能成为法律。此前一天，俄反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）说，他给一名被指是当局特工打电话，骗他承认俄联邦安全局（FSB）在8月曾试图用毒剂杀死他。

纳瓦尔尼说，他从泄露的日志和旅行记录中获得了该特工的电话号码。该特工的地址和电话号码随后得到公布，而根据新提出的立法，这些行为将成为非法行为。