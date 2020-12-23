法部長：如就維吾爾人強迫勞動問題無進展，巴黎不會支持中歐投資協定

法國外貿及經濟吸引力部長里斯特（Franck Riester）12月23日向媒體表示，就《中歐全面投資協定》的談判問題，“我們沒有得到中國關於廢除強迫勞動的足夠承諾。”他指出，如果北京在維吾爾人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。

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《世界報》周三報導指，如果中國政府不批准國際勞工組織（ILO）禁止強迫勞動的公約，法國拒絕支持歐盟和中國目前正在談判的投資協定，此前歐中均表示希望於年底前簽署該協定。里斯特對該報表示，貿易協定是“推進社會問題的槓桿”。報導指，12月15日發表的一份報告估計，有57萬名維吾爾族穆斯林成員被徵召參加新疆的強制采棉計畫。採訪中，記者提問稱，“歐盟自2013年開始與中國談判投資協議。它包含哪些內容，法國將在什麼條件下支持它？”對此，里斯特回答說，“這一協議將是我國與中國重新平衡投資關係的重要一步。首先，它讓我們的企業和投資者更好地進入中國市場，開放某些行業，如IT、電信和運輸。這也保證了面對他們的競爭規則更加公平、公正。”

里斯特補充說，“投資保護的主題不會在協議中決定，但重要的是保護我們的公司免受突然被國有化的風險。因此，我們希望有一個 ‘會合’條款，讓歐盟和中國承諾在兩年內完成這一議題的談判。”他說，“要知道，現在中國有很大的限制，對歐洲投資者是不利的。北京要求他們與國內的合作夥伴建立合資企業，轉讓技術，任命中國經理人領導其子公司，甚至對他們的參與設定了上限。相反，歐洲市場非常開放，我們希望有更多的對等。”

里斯特表示，“要讓法國支持這一協議，中國必須對可持續發展作出明確承諾。在環境領域就是如此，中方致力於遵守《巴黎氣候協定》。另一方面，我們在批准勞工組織的基本公約，特別是關於廢除強迫勞動的公約方面尚未獲得足夠的承諾。”記者問，“是否所有歐洲國家都贊同法國的立場？”里斯特回答說，“許多國家贊同我們的立場，如比利時、盧森堡和荷蘭。我也知道，德國對這些問題非常重視。如果我們不承諾廢除強迫勞動，我們就無法促進在中國的投資。因此，我們非常清楚：北京必須批准我們所承諾的公約，並必須在協議中承諾執行這些公約。我已經向我們的夥伴們，以及本周向歐洲貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表明了這一點。”

記者問，“歐盟是否會對其他侵犯人權的行為，包括香港的鎮壓和關押維吾爾人的行為視而不見？”里斯特說，“我們必須同時在所有方面取得進展：投資、貿易、開放公共採購、可持續發展，當然還有人權。我們非常關注香港的情況，內蒙古的情況，或者新疆維吾爾族的情況，歐盟理事會也在7月份採取措施，加強對敏感設備，特別是網絡監控設備對香港出口的警惕。”他續指，“我們還與勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）外長一起決定不着手批准香港與法國之間的引渡協議。關於目前正在談判的投資協定，我們有一條紅線：批准勞工組織的基本公約。貿易協定也是在社會問題上取得進展的一個槓桿，以打擊強迫勞動，特別是維吾爾人的強迫勞動。”

記者問，“我們如何確保中國履行承諾？”里斯特說，“這是我們貿易政策的重點之一：我們需要一個強有力的爭端解決框架，以及強有力的保障措施，以確保中國在協議中的承諾得到尊重。”記者追問，“拜登政府將在1月上任，歐盟是不是應該等幾周後再與華盛頓協商，以便更好地與北京談判？”

里斯特表示，“歐盟必須能夠與其夥伴談判達成協議，而不需要徵求其他國家，甚至美國的同意。恰恰是歐洲的規模，我們可以自上而下地重新平衡與中國的經濟關係，這也是馬克龍2019年在上海傳遞的信息之一。我們將熱衷於與美國在可持續發展、世貿組織現代化或改變中國等全球參與者的商業作法等議題上取得進展。當然，我們很高興未來的拜登政府希望重返多邊機構和《巴黎氣候協定》，但我們希望在完全主權的情況下作出決定。”記者問，“為了簽署這一協議，法國和歐盟準備作出哪些讓步？”

里斯特答，“歐盟在保護我們的戰略利益的同時，也提出了一些能源等部門的開放。此外，我們在2020年10月歐盟推出了新的外國投資過濾機制，這也是對我們最近在法國加強的過濾機制的補充。但是，所有在法國投資的外國公司都會創造就業機會，他們也會幫助產業轉移，所以我們完全有興趣使我們的經濟更具吸引力，並在尊重我們主權的同時簡化程序。”記者談到，“這個協議的簽訂，是不是存在着增加企業向中國外流數量的風險？”

里斯特說，“不，目的是為了確保我們的企業能夠更好地進入中國市場。它們需要在當地建立自己的地位，特別是在服務和衛生部門，而協議將使他們能夠在那裡開設私人診所等。我們不能一味地內向，而是要幫助企業拓展國際市場，立足國外市場，不能天真。我們還支持作為恢復計畫一部分的產業搬遷。”記者最後問道，“為什麼沒有公開與中國談判的文件？”里斯特說，“這對我們來說也是非常重要的一點。布魯塞爾代表會員國進行談判，並對其負責，這是它的權限，但我們需要的是比我們迄今所獲得的更精確的東西。這項協議從2013年開始談判，儘管最近幾周談判加速，尤其是中方的談判，但距離實施還有很長的路要走。如果我們與中國達成政治協議，那麼就必須將其轉化為法律文本，然後開始批准程序。在此期間，我將繼續動員起來，並將繼續與利益攸關方和議員們接觸。”