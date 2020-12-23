法部长：如就维吾尔人强迫劳动问题无进展，巴黎不会支持中欧投资协定

法国外贸及经济吸引力部长里斯特（Franck Riester）12月23日向媒体表示，就《中欧全面投资协定》的谈判问题，“我们没有得到中国关于废除强迫劳动的足够承诺。”他指出，如果北京在维吾尔人强迫劳动问题上没有进展，巴黎不会支持欧盟谈判达成的协议。

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《世界报》周三报导指，如果中国政府不批准国际劳工组织（ILO）禁止强迫劳动的公约，法国拒绝支持欧盟和中国目前正在谈判的投资协定，此前欧中均表示希望于年底前签署该协定。里斯特对该报表示，贸易协定是“推进社会问题的杠杆”。报导指，12月15日发表的一份报告估计，有57万名维吾尔族穆斯林成员被征召参加新疆的强制采棉计划。采访中，记者提问称，“欧盟自2013年开始与中国谈判投资协议。它包含哪些内容，法国将在什么条件下支持它？”对此，里斯特回答说，“这一协议将是我国与中国重新平衡投资关系的重要一步。首先，它让我们的企业和投资者更好地进入中国市场，开放某些行业，如IT、电信和运输。这也保证了面对他们的竞争规则更加公平、公正。”

里斯特补充说，“投资保护的主题不会在协议中决定，但重要的是保护我们的公司免受突然被国有化的风险。因此，我们希望有一个 ‘会合’条款，让欧盟和中国承诺在两年内完成这一议题的谈判。”他说，“要知道，现在中国有很大的限制，对欧洲投资者是不利的。北京要求他们与国内的合作伙伴建立合资企业，转让技术，任命中国经理人领导其子公司，甚至对他们的参与设定了上限。相反，欧洲市场非常开放，我们希望有更多的对等。”

里斯特表示，“要让法国支持这一协议，中国必须对可持续发展作出明确承诺。在环境领域就是如此，中方致力于遵守《巴黎气候协定》。另一方面，我们在批准劳工组织的基本公约，特别是关于废除强迫劳动的公约方面尚未获得足够的承诺。”记者问，“是否所有欧洲国家都赞同法国的立场？”里斯特回答说，“许多国家赞同我们的立场，如比利时、卢森堡和荷兰。我也知道，德国对这些问题非常重视。如果我们不承诺废除强迫劳动，我们就无法促进在中国的投资。因此，我们非常清楚：北京必须批准我们所承诺的公约，并必须在协议中承诺执行这些公约。我已经向我们的伙伴们，以及本周向欧洲贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表明了这一点。”

记者问，“欧盟是否会对其他侵犯人权的行为，包括香港的镇压和关押维吾尔人的行为视而不见？”里斯特说，“我们必须同时在所有方面取得进展：投资、贸易、开放公共采购、可持续发展，当然还有人权。我们非常关注香港的情况，内蒙古的情况，或者新疆维吾尔族的情况，欧盟理事会也在7月份采取措施，加强对敏感设备，特别是网络监控设备对香港出口的警惕。”他续指，“我们还与勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）外长一起决定不着手批准香港与法国之间的引渡协议。关于目前正在谈判的投资协定，我们有一条红线：批准劳工组织的基本公约。贸易协定也是在社会问题上取得进展的一个杠杆，以打击强迫劳动，特别是维吾尔人的强迫劳动。”

记者问，“我们如何确保中国履行承诺？”里斯特说，“这是我们贸易政策的重点之一：我们需要一个强有力的争端解决框架，以及强有力的保障措施，以确保中国在协议中的承诺得到尊重。”记者追问，“拜登政府将在1月上任，欧盟是不是应该等几周后再与华盛顿协商，以便更好地与北京谈判？”

里斯特表示，“欧盟必须能够与其伙伴谈判达成协议，而不需要征求其他国家，甚至美国的同意。恰恰是欧洲的规模，我们可以自上而下地重新平衡与中国的经济关系，这也是马克龙2019年在上海传递的信息之一。我们将热衷于与美国在可持续发展、世贸组织现代化或改变中国等全球参与者的商业作法等议题上取得进展。当然，我们很高兴未来的拜登政府希望重返多边机构和《巴黎气候协定》，但我们希望在完全主权的情况下作出决定。”记者问，“为了签署这一协议，法国和欧盟准备作出哪些让步？”

里斯特答，“欧盟在保护我们的战略利益的同时，也提出了一些能源等部门的开放。此外，我们在2020年10月欧盟推出了新的外国投资过滤机制，这也是对我们最近在法国加强的过滤机制的补充。但是，所有在法国投资的外国公司都会创造就业机会，他们也会帮助产业转移，所以我们完全有兴趣使我们的经济更具吸引力，并在尊重我们主权的同时简化程序。”记者谈到，“这个协议的签订，是不是存在着增加企业向中国外流数量的风险？”

里斯特说，“不，目的是为了确保我们的企业能够更好地进入中国市场。它们需要在当地建立自己的地位，特别是在服务和卫生部门，而协议将使他们能够在那里开设私人诊所等。我们不能一味地内向，而是要帮助企业拓展国际市场，立足国外市场，不能天真。我们还支持作为恢复计划一部分的产业搬迁。”记者最后问道，“为什么没有公开与中国谈判的文件？”里斯特说，“这对我们来说也是非常重要的一点。布鲁塞尔代表会员国进行谈判，并对其负责，这是它的权限，但我们需要的是比我们迄今所获得的更精确的东西。这项协议从2013年开始谈判，尽管最近几周谈判加速，尤其是中方的谈判，但距离实施还有很长的路要走。如果我们与中国达成政治协议，那么就必须将其转化为法律文本，然后开始批准程序。在此期间，我将继续动员起来，并将继续与利益攸关方和议员们接触。”