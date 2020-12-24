欧洲科技企业指责美国制裁将其排挤在中国市场外

自伦敦方面消息，一些欧洲科技行业高管和外交官近日向媒体指控，美国政府利用其制裁机制，将欧洲的企业排挤在中国市场之外，但却对美国公司提供豁免优惠。

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英国《金融时报》12月23日的报道指，在过去的两年里，华盛顿对华为等中国公司实施了积极的制裁，截至周五，对芯片制造商中芯国际的制裁使其无法购买大多数美国制造的技术。但一位欧洲科技公司的高管表示，这些制裁创造了一种“美国优先”的贸易政策，涉及对美国公司的豁免，而其他国家的公司则被切断在中国市场之外。这位不愿透露姓名的高管说，“到目前为止，美国公司已经获得了向华为供货的许可，而欧洲供应商则不能。”

据悉，许多生产芯片和芯片制造设备的欧洲企业受到美国制裁的影响，因为它们依赖美国的技术和知识产权。另一名欧洲科技企业高管表示，他们的公司曾经被阻止向中国买家供应组件，因为怀疑这些组件可能被用于军事目的。但该高管称，这些组件的市场很快就被通过中间商销售的美国供应商填满。美方的制裁禁令除了对受制裁的中国企业产生影响外，对欧盟企业的影响也很大。本月初，欧洲最大的半导体公司之一、总部位于瑞士的意法半导体公司（STMicroelectronics）以美国对华为的制裁为由，将其年度营收目标推迟一年。意法半导体的股价当天就下跌了近12%。

意法半导体的CEO奇瑞（Jean-Marc Chery）对投资者说，其股市“在过去两年里没有任何大幅增长”，并且称美中贸易战是原因之一。此外，今年早些时候，德国芯片制造商英飞凌（Infineon）的主管曾经在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）上亦指，美中两国的紧张关系是“一大担忧”。该德国公司告诫说，欧洲国家必须小心，切不可在美中两国争夺技术领导地位的竞争中被压垮。

荷兰芯片制造设备公司阿斯麦（ASML），被禁止向中国最大的芯片制造商中芯国际出售其最新一代的生产设备。该公司预计，中国市场今年可能只能完成其销售额的四分之一。与此同时，欧洲的一些外交官也表示，尽管他们对华盛顿防止芯片技术助长中国军事建设的目标表示同情，但是科技公司和欧盟各国政府对于单边制裁越来越感到沮丧，并希望减少使用美国的知识产权技术。

本月初，17个欧盟成员国通过欧盟委员会宣布了《欧洲处理器和半导体科技计划联合声明》。倡议提出，未来两到三年内，欧洲一项复苏计划资金的五分之一（1450亿欧元）将用于数字转型项目，并倡导在半导体研究方面的投资。一位匿名的欧洲驻中国外交官指，这份声明表明，尽管这需要很长时间；但是欧洲各国政府希望减少对美国技术的依赖。

据了解，美方没有公开哪些公司已经获得许可证，向被制裁的中国公司销售产品或设备。《金融时报》早些时候曾经报道说，一些美国公司，以及韩国的三星和日本的索尼，已获得批准向华为供应部分零部件。