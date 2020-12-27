弗朗西斯·福山：西方与中国斗争已展开 不一定必然会输

美国著名的学者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）是《历史的终结》一书的作者，他在这本非常著名的书中曾认为，随着冷战的结束，全球民主化浪潮之后，“自由民主” 和资本主义将成为主流，是谓“资本阵营”的胜利，但这种观点随着共产中国的不断崛起是否还能站得住脚。在最近接受法国费加罗报记者Laure Mandeville采访中，福山回顾了2020年的教训、美国民主危机、自由主义体系正在努力应对的精神真空以及威权政权在长期生存中的困难。他在谈到中国崛起以及疫情造成的世界重心逐渐朝亚洲，尤其是中国转移的趋势，是否意味着西方的必然衰落问题时指出，西方民主国家和中国的长期斗争的确已经开始了，但是西方不一定是最后的输家。

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对即将结束的2020年，由于新冠疫情的影响而异常艰难的情况，主要的教训是什么？

福山认为，这次主要的教训是，一些国家比另外一些更有效地抵抗了该病毒，我们已经看到一个国家与另一个国家之间的巨大差异。他指出，有人认为，造成差异的分界线是民主体制与威权政体，后者被认为管理得更好，主要的论据是从这次对抗疫情的过程中突显了中美之间的差异和极大的反差。但是福山认为，如果仔细观察，有效性与是否是专制体制并没有绝对的联系，因为某些民主国家的表现相当不错，例如韩国，日本或台湾。在欧洲国家之间也有分歧，表明该问题与民主问题无关（即使这些分歧似乎正在缩小）。福山认为，更重要的因素是国家应对健康紧急状况的能力，东亚国家在技术官僚的公务员传统上具有悠久而强大的传统，能够在没有过多政治干预的情况下工作，这次疫情中发挥了作用。

福山指出，另一个因素与社会信任有关。在美国或巴西这样的社会两极分化的国家，对应的措施回应并不理想。如果人们彼此不信任，不信任政府，他们将不会采取当局建议的行动。美国尤其糟糕，因为在过去四年中两极分化极为严重。是否戴着口罩都一度会成为美国的政治问题，而在大多数其他国家根本不会有这种情况，人们只是认为这是必须接受的限制。

福山也认为，领导人的能力也非常重要。如果拥有像巴西的博索纳罗或特朗普这样的民粹主义总统，不想采取不受民众欢迎的行动，结果将是非常糟糕的。

国家的内在能力，对社会的信任程度和领导素质是三个关键要素。但是，不幸的是，每个国家在这个特定时刻将三者合并的方式在某种程度上只是历史的偶然。

记者问道，新冠病毒正在加速西方的衰落，2020年是否标志着“美国世纪”的终结，或如俄罗斯的外交部长拉夫罗夫所说的“后西方世界”的开始？ 2021年将成为“亚洲世纪”开端吗？

福山的回答是，这次流行病将加速世界经济重心向东亚的转移。 这不仅仅只与中国有关。 所有其他亚洲国家都非常有效地应对了这场危机。 但是，谈到中国的实力，他认为目前没有足够的具体信息来了解中国真正的复苏情况。 特别是有很多关于失业率的报道，据说这比政府准备承认的要高得多。 最近几天，中国主要城市实行了停电限电的措施。 他认为中国正发生着一些事，但外界却无从了解真正的实情。

而且，在民主国家，无论遇到什么问题，民众仍然具有在领导人不好时能够摆脱他们的优势。 这就是我们在美国所做的！ 特朗普总统还没有离开，但是这将会发生，一月份美国将有新政府和新总统！ 但在专制政权中这是不可能的。 不幸的是，在世界各地，例如坦桑尼亚的乌干达，我们看到越来越多的总统执政的案例。 尽管他们做出了错误的决定，还是不能让他们下台。 另一个这样的案例是白俄罗斯，卢卡申科做出了非常糟糕的决定，他否认了病毒的真实性。 但是，尽管所有勇敢的示威游行都要求他离开，但他仍然在那里......

记者续问，您提到中国内部动态存在不确定性。 您说我们可能急于宣布中国将成为下一个超级大国。 但是许多专家，例如（美国经济学家，作家）戴维·高德曼（David Goldman）在他的最新著作《我们将被同化》中警告说，中国人正在赢得5G，人工智能等数项关键技术战役……如果这个极权主义国家控制着具有明显“极权主义”潜力的技术，它会不会比苏联面临更大的挑战？

福山的回答是，毫无疑问，中国是比苏联更大的挑战。 因此，没有人应该感到自满而掉以轻心。 我们必须为最坏的情况做好计划，并相信中国会继续增长。 但重要的是要记住，（中国）这些明显的优势可能不会持久。 中国可能面临许多挑战。 它负债累累，人口从未面临大规模失业和重大经济挫折。 如果发生这种情况——我认为这是不可避免的——因为我们目前还不知道中国的政治制度将保持多稳定。

此外，民主派的人士认为，那些对权力执着眷恋又不需要对任何人负责的领导人永远不可能有好结果。 这一点也必须牢记。 专制制度很难适应变化。 因此，我们必须在短期内会非常担忧和警惕，但从长远来看，不要失去信心，因为归根结底，负责任的民主制度将是一个更好的制度。

记者问，您是否也一样认为西方深陷的危机为中国打开了机会之窗？ 在我们忙于辩论是否应该对儿童“性别分配”，对他们认为是西方颓废化的议题不断进行社会辩论时，中国人会不会利用西方的分裂并强加给我们一种统治形式？ 5G技术的确让人头晕，因为它具有控制人类活动的能力...

福山认为，中国政府将在自己的国家这样做。 但是他们是否能够将这种控制权传播到外部仍然是一个大问题。 他说，特朗普对中国实行的部分政策是正确的， 他反对华为和中国在这些关键数字基础设施上的投资是正确的。 但是特朗普错在没有组建一个更强大的西方联盟反对北京。因为特朗普与民主盟友的斗争削弱了他阻止中国渗透的努力。他说， 拜登将扭转这一局面，在盟友之间建立更大的团结，并阻止中国的进步。 但这将是一场漫长的斗争。 我不确定我们是否一定会是输家。

记者追问，美国大学现在有能力打这场斗争吗？ 在未来的技术领域，中国人每年会培养成千上万的工程师，而没有亚洲学生，尤其是中国人，美国大学连生源都可能有问题...

福山回答认为，美国的大学体系并没有那么糟糕，因为尽管有一些严重的疯狂事件正在发生，而保守派媒体倾向于关注与身份意识形态相关的校园危机，但这并不意味着美国的大学会停滞不前，不提供很好的教育和产生技术创新。 他认为美国将在这一领域保持优势。 与此同时，中国大学里共产党影响力在扩大了，所有学生都必须在这里花时间研究习近平的思想和马克思列宁主义，还要花很多时间学习英语！而当形成能够挑战既定权威和创新真理的思想时，威权国家所能产生的结果是有限的。