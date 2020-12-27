弗朗西斯·福山：西方與中國鬥爭已展開 不一定必然會輸

美國著名的學者弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）是《歷史的終結》一書的作者，他在這本非常著名的書中曾認為，隨着冷戰的結束，全球民主化浪潮之後，“自由民主” 和資本主義將成為主流，是謂“資本陣營”的勝利，但這種觀點隨着共產中國的不斷崛起是否還能站得住腳。在最近接受法國費加羅報記者Laure Mandeville採訪中，福山回顧了2020年的教訓、美國民主危機、自由主義體系正在努力應對的精神真空以及威權政權在長期生存中的困難。他在談到中國崛起以及疫情造成的世界重心逐漸朝亞洲，尤其是中國轉移的趨勢，是否意味着西方的必然衰落問題時指出，西方民主國家和中國的長期鬥爭的確已經開始了，但是西方不一定是最後的輸家。

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對即將結束的2020年，由於新冠疫情的影響而異常艱難的情況，主要的教訓是什麼？

福山認為，這次主要的教訓是，一些國家比另外一些更有效地抵抗了該病毒，我們已經看到一個國家與另一個國家之間的巨大差異。他指出，有人認為，造成差異的分界線是民主體制與威權政體，後者被認為管理得更好，主要的論據是從這次對抗疫情的過程中突顯了中美之間的差異和極大的反差。但是福山認為，如果仔細觀察，有效性與是否是專制體制並沒有絕對的聯繫，因為某些民主國家的表現相當不錯，例如韓國，日本或台灣。在歐洲國家之間也有分歧，表明該問題與民主問題無關（即使這些分歧似乎正在縮小）。福山認為，更重要的因素是國家應對健康緊急狀況的能力，東亞國家在技術官僚的公務員傳統上具有悠久而強大的傳統，能夠在沒有過多政治干預的情況下工作，這次疫情中發揮了作用。

福山指出，另一個因素與社會信任有關。在美國或巴西這樣的社會兩極分化的國家，對應的措施回應並不理想。如果人們彼此不信任，不信任政府，他們將不會採取當局建議的行動。美國尤其糟糕，因為在過去四年中兩極分化極為嚴重。是否戴着口罩都一度會成為美國的政治問題，而在大多數其他國家根本不會有這種情況，人們只是認為這是必須接受的限制。

福山也認為，領導人的能力也非常重要。如果擁有像巴西的博索納羅或特朗普這樣的民粹主義總統，不想採取不受民眾歡迎的行動，結果將是非常糟糕的。

國家的內在能力，對社會的信任程度和領導素質是三個關鍵要素。但是，不幸的是，每個國家在這個特定時刻將三者合並的方式在某種程度上只是歷史的偶然。

記者問道，新冠病毒正在加速西方的衰落，2020年是否標誌着“美國世紀”的終結，或如俄羅斯的外交部長拉夫羅夫所說的“後西方世界”的開始？ 2021年將成為“亞洲世紀”開端嗎？

福山的回答是，這次流行病將加速世界經濟重心向東亞的轉移。 這不僅僅只與中國有關。 所有其他亞洲國家都非常有效地應對了這場危機。 但是，談到中國的實力，他認為目前沒有足夠的具體信息來了解中國真正的復蘇情況。 特別是有很多關於失業率的報道，據說這比政府準備承認的要高得多。 最近幾天，中國主要城市實行了停電限電的措施。 他認為中國正發生着一些事，但外界卻無從了解真正的實情。

而且，在民主國家，無論遇到什麼問題，民眾仍然具有在領導人不好時能夠擺脫他們的優勢。 這就是我們在美國所做的！ 特朗普總統還沒有離開，但是這將會發生，一月份美國將有新政府和新總統！ 但在專制政權中這是不可能的。 不幸的是，在世界各地，例如坦桑尼亞的烏干達，我們看到越來越多的總統執政的案例。 儘管他們做出了錯誤的決定，還是不能讓他們下台。 另一個這樣的案例是白俄羅斯，盧卡申科做出了非常糟糕的決定，他否認了病毒的真實性。 但是，儘管所有勇敢的示威遊行都要求他離開，但他仍然在那裡......

記者續問，您提到中國內部動態存在不確定性。 您說我們可能急於宣布中國將成為下一個超級大國。 但是許多專家，例如（美國經濟學家，作家）戴維·高德曼（David Goldman）在他的最新著作《我們將被同化》中警告說，中國人正在贏得5G，人工智能等數項關鍵技術戰役……如果這個極權主義國家控制着具有明顯“極權主義”潛力的技術，它會不會比蘇聯面臨更大的挑戰？

福山的回答是，毫無疑問，中國是比蘇聯更大的挑戰。 因此，沒有人應該感到自滿而掉以輕心。 我們必須為最壞的情況做好計畫，並相信中國會繼續增長。 但重要的是要記住，（中國）這些明顯的優勢可能不會持久。 中國可能面臨許多挑戰。 它負債纍纍，人口從未面臨大規模失業和重大經濟挫折。 如果發生這種情況——我認為這是不可避免的——因為我們目前還不知道中國的政治制度將保持多穩定。

此外，民主派的人士認為，那些對權力執着眷戀又不需要對任何人負責的領導人永遠不可能有好結果。 這一點也必須牢記。 專制制度很難適應變化。 因此，我們必須在短期內會非常擔憂和警惕，但從長遠來看，不要失去信心，因為歸根結底，負責任的民主制度將是一個更好的制度。

記者問，您是否也一樣認為西方深陷的危機為中國打開了機會之窗？ 在我們忙於辯論是否應該對兒童“性別分配”，對他們認為是西方頹廢化的議題不斷進行社會辯論時，中國人會不會利用西方的分裂並強加給我們一種統治形式？ 5G技術的確讓人頭暈，因為它具有控制人類活動的能力...

福山認為，中國政府將在自己的國家這樣做。 但是他們是否能夠將這種控制權傳播到外部仍然是一個大問題。 他說，特朗普對中國實行的部分政策是正確的， 他反對華為和中國在這些關鍵數字基礎設施上的投資是正確的。 但是特朗普錯在沒有組建一個更強大的西方聯盟反對北京。因為特朗普與民主盟友的鬥爭削弱了他阻止中國滲透的努力。他說， 拜登將扭轉這一局面，在盟友之間建立更大的團結，並阻止中國的進步。 但這將是一場漫長的鬥爭。 我不確定我們是否一定會是輸家。

記者追問，美國大學現在有能力打這場鬥爭嗎？ 在未來的技術領域，中國人每年會培養成千上萬的工程師，而沒有亞洲學生，尤其是中國人，美國大學連生源都可能有問題...

福山回答認為，美國的大學體系並沒有那麼糟糕，因為儘管有一些嚴重的瘋狂事件正在發生，而保守派媒體傾向於關注與身份意識形態相關的校園危機，但這並不意味着美國的大學會停滯不前，不提供很好的教育和產生技術創新。 他認為美國將在這一領域保持優勢。 與此同時，中國大學裡共產黨影響力在擴大了，所有學生都必須在這裡花時間研究習近平的思想和馬克思列寧主義，還要花很多時間學習英語！而當形成能夠挑戰既定權威和創新真理的思想時，威權國家所能產生的結果是有限的。