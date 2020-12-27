韩国京畿道率先试行的普世基本收入

韩国2024年应该有15%的工作岗位实现自动化。面对这一挑战，环绕首尔的京畿道已开始试行普世基本收入。

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本台RFI驻记者Nicolas.R周日（2020年12月27日）发自韩国水原（Suwon）的采访报道说，京畿道（Gyeonggi）现已开始试行普世基本收入，当地20万年青人，每人每季度可以通过信用卡收到大约190欧元。这笔钱只能在当地商店里使用。一名姓金的女青年在采访表示，她现年24岁，有一份工作。她主要用这批钱在市场上买些吃的，而对于求职者和大学生而言，这笔钱就能另有所为，可用于社交，在外与朋友聚会。就其个人而言，普世基本收入改变了她的消费模式，她之前主要出入大商店，如今则喜欢在社交网络上搜寻小咖啡馆。

几米外临近的一家小咖啡馆里，掌柜是一名六十来岁的女士，面带微笑。她的小店就被列在使用当地普世基本收入的受益名单。她称赞这一机制有利地方经济，并对此感到高兴，但对这一拨款的财源来路感到有些含糊。面对提问，她表示，不支持在大韩民国全境予以推广。这也是许多韩国人面对京畿道知事这一想法时的普遍反应。

发放基本收入将是下届大选议题

京畿道知事李在明（Lee Jae-Myung）现在是韩国2022年总统选举的热门候选人之一。他也说，人们对这一想法有些惊恐，因为，这是激进的，是革命性的。目前只是在有限区域里的某一人群中试行，如果证实，这是一种有效的经济政策，在韩国全境推广就简单了。

存档图片：朝鲜李氏王朝的象征 - 位于韩国全州庆基殿花园一景 Image d'archive: Dans les jardins du palais de Gyeonggijeon, symbole de la dynastie Joseon, à Jeonju, en Corée du Sud. © Kèoprasith Souvannavong / RFI 法广

近半数韩国人支持发放基本收入

李在明提出，如果他当选，将可能会把这种基本收入提高到每人每月370欧元，并让所有的韩国民众有享有。照此计算，需要预算拨款2200亿欧元，财源取自生态税ˎ 机器人税和不动产税。六月底披露的一份民调结果显示，近半数韩国人支持发放基本收入。