博雷利：中俄积极进行虚假信息操纵

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12月28日就“打击虚假信息和操纵的必要斗争”为题发表文章。他表示，一些例如俄罗斯和中国等国，积极参与散布虚假信息和信息操纵活动，试图破坏和否定民主制度以及作为其基础的自由、多元化和制衡的价值观。

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博雷利写道，“在最近的一篇博文中，我讨论了我们民主国家在网络空间面临的威胁。我也经常谈到正在进行的‘叙事之战’。国家和政治领导人都在试图解释他们的立场，并以有利的角度来描述自己。这是一种正常的行为方式：在民主国家，政治领导人有义务就目标和价值观进行沟通。这就是为什么欧盟在解释我们的政策方针以及我们的行动和建议背后的想法方面付出了很多努力。”他续指，“然而，有些人比开展合法的‘公共外交’走得更远。他们把自己应对全球挑战的方式说成是唯一有效的方式，同时试图诋毁其他的方式。一些外国行动者，无论是国家还是非国家行为者，甚至参与造谣活动，故意散布虚假或误导性信息。他们这样做是为了削弱我们，损害我们有效应对危机的能力。”

博雷利称，“例如，在俄罗斯国家控制的多语种媒体上，西方疫苗研发机构受到公开嘲讽，这在某些情况下导致了疫苗会把人变成猴子的荒谬说法。这种说法显然是针对俄罗斯想出售自己国家的疫苗-‘Sputnik V’，在当前的流行病中，任何煽动这种毫无根据的怀疑的企图都会威胁到公众健康。‘伊斯兰国’等恐怖组织也利用新冠局势的混乱来传播自己的宣传。”

博雷利称，“这不是一个新的挑战：虚假信息已经存在了很长时间。然而，随着互联网提供的可能性，它现在的传播速度比以往任何时候都快，每天都能到达公民家中。一些国家行为者，如俄罗斯和中国，正积极参与这些活动，试图破坏和否定我们的民主制度以及作为其基础的自由、多元化和制衡的价值观。”他说，“欧盟多年来一直致力于解决虚假信息问题。欧盟对外行动署（EEAS）一直是监控克里姆林宫虚假信息的先驱，然后扩大了其关注范围和工具箱。”

博雷利说，“ 如今，EEAS工作队将重点放在三个不同的地区：在（欧盟）东部、南部邻里和西部巴尔干地区。我们最近发布了有关新冠肺炎虚假信息的第五次特别报告，该报告再次显示了这些活动在全球性健康危机期间能造成多少损害。”他指出，“故意传播虚假或误导性信息只是挑战的一部分。 在大流行期间，专制政权还以打击误传和虚假信息为由，限制了基本权利，尤其是言论自由和媒体自由”。他称，这些政权所采取的措施包括驱逐外国记者、网上骚扰，有时甚至威胁进行人身伤害。他强调，“我们不能接受这种情况：言论自由和媒体自由是我们民主国家的重要支柱，我们也依赖世界各地的独立报道。如果记者的工作受到限制，我们需要采取强硬立场。”

博雷利称，“欧盟将保护这些原则，并有效地应对虚假信息。我们经常谈论阻碍以有效方法解决欧洲问题的 ‘孤岛’问题。在虚假信息领域，我们每天都在努力加强不同欧盟机构和成员国之间的合作，并开发欧盟的快速预警系统（RAS）来打击虚假信息。欧盟各机构和欧盟成员国处理与虚假信息有关的问题的官员网络，以便能够共同了解情况和评估威胁，并加强与研究人员、民间社会组织和国际伙伴的协调。”他写道，“通过与七国集团（G7）和北约等国际合作伙伴的合作，我们也可以跟踪全球趋势并为之做好准备。检查事实人员、记者、非政府组织和智库也为遏制虚假信息的传播做出了巨大贡献。”

博雷利强调，“我们在内部保护自己免受这些威胁的努力，有可能被监管和监测能力较弱的国家发起的操纵性干预所破坏”。他指出，“我们仍然需要在虚假信息方面做更多的事情，以防止我们的对手采取低成本、低风险和高回报的策略来攻击我们的社会和民主制度。我们必须确保以操纵手段故意破坏和分裂我们社会的行动者将面临适当的后果。传播虚假信息必须付出代价。”