博雷利：中俄積極進行虛假信息操縱

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）12月28日就“打擊虛假信息和操縱的必要鬥爭”為題發表文章。他表示，一些例如俄羅斯和中國等國，積極參與散布虛假信息和信息操縱活動，試圖破壞和否定民主制度以及作為其基礎的自由、多元化和制衡的價值觀。

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博雷利寫道，“在最近的一篇博文中，我討論了我們民主國家在網絡空間面臨的威脅。我也經常談到正在進行的‘敘事之戰’。國家和政治領導人都在試圖解釋他們的立場，並以有利的角度來描述自己。這是一種正常的行為方式：在民主國家，政治領導人有義務就目標和價值觀進行溝通。這就是為什麼歐盟在解釋我們的政策方針以及我們的行動和建議背後的想法方面付出了很多努力。”他續指，“然而，有些人比開展合法的‘公共外交’走得更遠。他們把自己應對全球挑戰的方式說成是唯一有效的方式，同時試圖詆毀其他的方式。一些外國行動者，無論是國家還是非國家行為者，甚至參與造謠活動，故意散布虛假或誤導性信息。他們這樣做是為了削弱我們，損害我們有效應對危機的能力。”

博雷利稱，“例如，在俄羅斯國家控制的多語種媒體上，西方疫苗研發機構受到公開嘲諷，這在某些情況下導致了疫苗會把人變成猴子的荒謬說法。這種說法顯然是針對俄羅斯想出售自己國家的疫苗-‘Sputnik V’，在當前的流行病中，任何煽動這種毫無根據的懷疑的企圖都會威脅到公眾健康。‘伊斯蘭國’等恐怖組織也利用新冠局勢的混亂來傳播自己的宣傳。”

博雷利稱，“這不是一個新的挑戰：虛假信息已經存在了很長時間。然而，隨着互聯網提供的可能性，它現在的傳播速度比以往任何時候都快，每天都能到達公民家中。一些國家行為者，如俄羅斯和中國，正積極參與這些活動，試圖破壞和否定我們的民主制度以及作為其基礎的自由、多元化和制衡的價值觀。”他說，“歐盟多年來一直致力於解決虛假信息問題。歐盟對外行動署（EEAS）一直是監控克里姆林宮虛假信息的先驅，然後擴大了其關注範圍和工具箱。”

博雷利說，“ 如今，EEAS工作隊將重點放在三個不同的地區：在（歐盟）東部、南部鄰里和西部巴爾幹地區。我們最近發布了有關新冠肺炎虛假信息的第五次特別報告，該報告再次顯示了這些活動在全球性健康危機期間能造成多少損害。”他指出，“故意傳播虛假或誤導性信息只是挑戰的一部分。 在大流行期間，專制政權還以打擊誤傳和虛假信息為由，限制了基本權利，尤其是言論自由和媒體自由”。他稱，這些政權所採取的措施包括驅逐外國記者、網上騷擾，有時甚至威脅進行人身傷害。他強調，“我們不能接受這種情況：言論自由和媒體自由是我們民主國家的重要支柱，我們也依賴世界各地的獨立報道。如果記者的工作受到限制，我們需要採取強硬立場。”

博雷利稱，“歐盟將保護這些原則，並有效地應對虛假信息。我們經常談論阻礙以有效方法解決歐洲問題的 ‘孤島’問題。在虛假信息領域，我們每天都在努力加強不同歐盟機構和成員國之間的合作，並開發歐盟的快速預警系統（RAS）來打擊虛假信息。歐盟各機構和歐盟成員國處理與虛假信息有關的問題的官員網絡，以便能夠共同了解情況和評估威脅，並加強與研究人員、民間社會組織和國際夥伴的協調。”他寫道，“通過與七國集團（G7）和北約等國際合作夥伴的合作，我們也可以跟蹤全球趨勢並為之做好準備。檢查事實人員、記者、非政府組織和智庫也為遏制虛假信息的傳播做出了巨大貢獻。”

博雷利強調，“我們在內部保護自己免受這些威脅的努力，有可能被監管和監測能力較弱的國家發起的操縱性干預所破壞”。他指出，“我們仍然需要在虛假信息方面做更多的事情，以防止我們的對手採取低成本、低風險和高回報的策略來攻擊我們的社會和民主制度。我們必須確保以操縱手段故意破壞和分裂我們社會的行動者將面臨適當的後果。傳播虛假信息必須付出代價。”