何清涟撰文：“夺回美国，必须先夺回2020大选”

离2021年1月6日美国国会认证当选总统不到十天之际，旅美著名华裔经济学家何清涟女士再次发表对美国大选分析文章，题为：“夺回美国，必须先夺回2020大选”，明确表示了个人立场。

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刊登于大纪元网站的何清涟文章通过几个层面论述，第一是要夺回美国曾自傲于世界的宪政法治。第二，美国人要夺回一人一票的选举制度。第三，美国人要夺回曾经自傲于世界的软实力。第四是回答一个许多人提出的问题：2024年还会给美国机会吗？

对此疑问，何清涟女士是这样回答的：“2020年大选被偷窃，是控制美国的民主党政治精英、华尔街及硅谷的跨国资本集团以及媒体共同谋划组织的结果，司法界的默许承认为其背书。这个过程暴露的一切，不是让美国这座自由灯塔蒙尘，而是轰然倒塌。总有人向川普总统建议，这次算了，2024年再来。我想，凡持此看法的人忽视了一点：这次如果纵容通过舞弊欺诈窃选的政府上台，美国今后再也没有真正的民选。既然选票可以通过各种欺诈手段产生，选民的真实意愿就不再被重视，政府的合法性也不来自于民意。这就是11月3日之后“拜登政府”各种施政无须考虑民意的原因。”

何清涟女士进一步指出：“一半以上的美国人在今年5月以后产生严重的危机感，呼喊“Take Back America”，如今在经历了11月以来发生的一切之后，部分清醒的美国人终于意识到要夺回美国，前提就是夺回2020年的大选。美国民兵组织在致川普公开信中表达了这种认识：“我们现在面临的危险时刻与华盛顿将军在1776年面临的危险一样大，甚至更大。我们的国家作为一个自由宪政共和国的生存岌岌可危。我们只有最后一次机会来拯救它。”

何清涟女士最后指出：“2021年1月6日国会认证大选结果之前，是向共和党、民主党双方议员展示外国势力干预大选的铁证的最佳时机。届时应该派专家出场讲解，同时向美国公众展示这些证据，两党的民意代表应该据此作出选择，美国选民更应该据此作出选择。”

“这确实是拯救美国的最后一次机会。如果通过幽灵选民、Dominion系统、邮寄选票收割的“选民”选出来的总统领导美国，恐怕美国将进入汤马斯·索维尔在2020年7月13日所说的‘No Point of Return’”。