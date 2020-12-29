何清漣撰文：“奪回美國，必須先奪回2020大選”

離2021年1月6日美國國會認證當選總統不到十天之際，旅美著名華裔經濟學家何清漣女士再次發表對美國大選分析文章，題為：“奪回美國，必須先奪回2020大選”，明確表示了個人立場。

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刊登於大紀元網站的何清漣文章通過幾個層面論述，第一是要奪回美國曾自傲於世界的憲政法治。第二，美國人要奪回一人一票的選舉制度。第三，美國人要奪回曾經自傲於世界的軟實力。第四是回答一個許多人提出的問題：2024年還會給美國機會嗎？

對此疑問，何清漣女士是這樣回答的：“2020年大選被偷竊，是控制美國的民主黨政治精英、華爾街及矽谷的跨國資本集團以及媒體共同謀畫組織的結果，司法界的默許承認為其背書。這個過程暴露的一切，不是讓美國這座自由燈塔蒙塵，而是轟然倒塌。總有人向川普總統建議，這次算了，2024年再來。我想，凡持此看法的人忽視了一點：這次如果縱容通過舞弊欺詐竊選的政府上台，美國今後再也沒有真正的民選。既然選票可以通過各種欺詐手段產生，選民的真實意願就不再被重視，政府的合法性也不來自於民意。這就是11月3日之後“拜登政府”各種施政無須考慮民意的原因。”

何清漣女士進一步指出：“一半以上的美國人在今年5月以後產生嚴重的危機感，呼喊“Take Back America”，如今在經歷了11月以來發生的一切之後，部分清醒的美國人終於意識到要奪回美國，前提就是奪回2020年的大選。美國民兵組織在致川普公開信中表達了這種認識：“我們現在面臨的危險時刻與華盛頓將軍在1776年面臨的危險一樣大，甚至更大。我們的國家作為一個自由憲政共和國的生存岌岌可危。我們只有最後一次機會來拯救它。”

何清漣女士最後指出：“2021年1月6日國會認證大選結果之前，是向共和黨、民主黨雙方議員展示外國勢力干預大選的鐵證的最佳時機。屆時應該派專家出場講解，同時向美國公眾展示這些證據，兩黨的民意代表應該據此作出選擇，美國選民更應該據此作出選擇。”

“這確實是拯救美國的最後一次機會。如果通過幽靈選民、Dominion系統、郵寄選票收割的“選民”選出來的總統領導美國，恐怕美國將進入湯馬斯·索維爾在2020年7月13日所說的‘No Point of Return’”。