半遮面？欧盟就多位中国记者、律师和维权人士获刑发声

欧盟外交与安全政策首席发言人斯塔诺(Peter Stano)12月29日通过声明表示， 欧盟呼吁立即释放张展女士、余文生先生以及其他被逮捕和被判刑的中国人权维护者。

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欧盟驻华代表团当天刊登的声明写道，“ 在中国，对言论自由、获取信息越来越多的限制，对记者恐吓和监视，以及对人权维护者、律师和知识分子的拘留、审判和判刑已经越来越并将持续成为主要关切。”声明称，“ 2020年12月28日，上海市浦东新区人民法院以‘寻衅滋事罪’判处张展女士有期徒刑四年。在被拘留之前，张展女士一直在报道武汉新冠肺炎疫情。”

声明透露，“据可靠的消息来源，在被拘留期间，张女士受到了酷刑和虐待，她的健康状况严重恶化。她必须得到充分的医疗救助。”声明续指，“ 12月13日，江苏省高级人民法院维持了一审法院对著名人权律师余文生案的判决，确认对余文生的判决为四年有期徒刑，但没有根据中国《刑事诉讼法》给予其辩护律师提交辩护词的机会。”

欧盟方面指出，“ 欧盟呼吁立即释放张展女士、余文生先生以及其他被逮捕和被判刑的人权维护者，包括：李昱函、黄琦、葛觉平、秦永敏、高智晟、伊力哈木-土赫提、塔什旺楚克、吴淦、刘飞跃以及其他为公共利益从事报道活动的人士。”

另据《南华早报》周二援引消息人士的话称，中国国家主席习近平和欧盟领导人预计将在周三的电话交谈中，对双方达成中欧全面投资协定“扫清最后的障碍”。报导指，据多位直接了解相关准备工作的消息人士透露，德国总理默克尔预计将与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩一起参加通话。消息人士还补充说，法国总统马克龙或也将参与通话。但爱丽舍宫没有回应置评请求。

北京方面，中国外交部发言人汪文斌在当天的例行记者会上介绍称，中欧投资协定谈判是当前中欧经贸关系最重要议程。在双方共同努力下，近一段时期谈判不断取得重大进展，前景可期可待。他表示，希望协定能早日修成正果，为中欧经贸合作提供坚实的制度性框架保障，为双方企业和人民带来实实在在的好处。