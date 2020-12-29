半遮面？歐盟就多位中國記者、律師和維權人士獲刑發聲

歐盟外交與安全政策首席發言人斯塔諾(Peter Stano)12月29日通過聲明表示， 歐盟呼籲立即釋放張展女士、余文生先生以及其他被逮捕和被判刑的中國人權維護者。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟駐華代表團當天刊登的聲明寫道，“ 在中國，對言論自由、獲取信息越來越多的限制，對記者恐嚇和監視，以及對人權維護者、律師和知識分子的拘留、審判和判刑已經越來越並將持續成為主要關切。”聲明稱，“ 2020年12月28日，上海市浦東新區人民法院以‘尋釁滋事罪’判處張展女士有期徒刑四年。在被拘留之前，張展女士一直在報道武漢新冠肺炎疫情。”

聲明透露，“據可靠的消息來源，在被拘留期間，張女士受到了酷刑和虐待，她的健康狀況嚴重惡化。她必須得到充分的醫療救助。”聲明續指，“ 12月13日，江蘇省高級人民法院維持了一審法院對著名人權律師余文生案的判決，確認對余文生的判決為四年有期徒刑，但沒有根據中國《刑事訴訟法》給予其辯護律師提交辯護詞的機會。”

歐盟方面指出，“ 歐盟呼籲立即釋放張展女士、余文生先生以及其他被逮捕和被判刑的人權維護者，包括：李昱函、黃琦、葛覺平、秦永敏、高智晟、伊力哈木-土赫提、塔什旺楚克、吳淦、劉飛躍以及其他為公共利益從事報道活動的人士。”

另據《南華早報》周二援引消息人士的話稱，中國國家主席習近平和歐盟領導人預計將在周三的電話交談中，對雙方達成中歐全面投資協定“掃清最後的障礙”。報導指，據多位直接了解相關準備工作的消息人士透露，德國總理默克爾預計將與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩一起參加通話。消息人士還補充說，法國總統馬克龍或也將參與通話。但愛麗舍宮沒有回應置評請求。

北京方面，中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上介紹稱，中歐投資協定談判是當前中歐經貿關係最重要議程。在雙方共同努力下，近一段時期談判不斷取得重大進展，前景可期可待。他表示，希望協定能早日修成正果，為中歐經貿合作提供堅實的制度性框架保障，為雙方企業和人民帶來實實在在的好處。