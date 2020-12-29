美禁投資中國軍方控制企業 指涵蓋指數基金及子公司

美國政府12月28日宣布強化一項行政命令，禁止美國企業及個人投資由中國軍方控制的企業，這項命令也適用於“黑名單”上企業的子公司。

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美國國務卿蓬佩奧當天通過推特表示，“總統特朗普正在保護美國投資者和養老基金。他的行政命令禁止ETF基金和指數基金投資於中共軍方公司和子公司。今天的公告，團隊合作得很好。”美國財政部發表的聲明指出，該命令適用於美國人的所有交易，包括個人、機構投資者、養老基金、大學捐贈基金、銀行、債券發行商、風險投資公司、私募股權公司、指數公司以及其他美國實體，包括在海外經營的實體。美財政部澄清指，該行政令適用於被公開確定的任何由中國軍方控制的中企子公司，並打算將由中國軍方控制企業持股50%以上的公司也列入名單。

特朗普11月12日簽署了一項行政命令，禁止美國境內企業或任何人投資於與中國軍方有關聯的的中國公司。這項行政命令將從明年1月11日生效。目前，美國防部“黑名單”上的中國企業總數達到35家，包括華為、海康威視、中芯國際等巨頭。美國防部此前還在聲明中稱，在“適當情況下”會繼續更新這份清單。據《南華早報》估算，這35家公司的總市值至少為4400億美元。蓬佩奧在聲明中稱，這一澄清將確保美國投資者不會在不知情的情況下支持或出資“中華人民共和國軍事、情報和安全部門的發展和現代化”。

據了解，包括明晟指數、富時羅素指數和標普道瓊斯指數在內的指數供應商，本月早些時候曾作出回應，將中芯國際和海康威視等受禁令影響的股票，從其股票和債券市場中剔除。在華盛頓的行政令從明年1月11日生效之前，可能會有更多的指數供應商將參與微調。美國投資者將被要求在明年11月11日前，清盤其現有的持股。

此前，路透社等媒體報導指，美財政部試圖淡化白宮的行政命令，希望將“黑名單”企業子公司排除在禁令之外，但是遭到國務院及國防部的反對。不過，美財政部的指導方針明確指出，相關禁令適用於“中國解放軍企業的任何子公司”，財政部已經針對這類公司編製一份清單，並考慮列出由中國軍方企業持有或控制50%以上股份的公開上市實體。