美禁投资中国军方控制企业 澄清涵盖指数基金及子公司

美国政府12月28日宣布强化一项行政命令，禁止美国企业及个人投资由中国军方控制的企业，这项命令也适用于“黑名单”上企业的子公司。

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美国国务卿蓬佩奥当天通过推特表示，“总统特朗普正在保护美国投资者和养老基金。他的行政命令禁止ETF基金和指数基金投资于中共军方公司和子公司。今天的公告，团队合作得很好。”美国财政部发表的声明指出，该命令适用于美国人的所有交易，包括个人、机构投资者、养老基金、大学捐赠基金、银行、债券发行商、风险投资公司、私募股权公司、指数公司以及其他美国实体，包括在海外经营的实体。美财政部澄清指，该行政令适用于被公开确定的任何由中国军方控制的中企子公司，并打算将由中国军方控制企业持股50%以上的公司也列入名单。

特朗普11月12日签署了一项行政命令，禁止美国境内企业或任何人投资于与中国军方有关联的的中国公司。这项行政命令将从明年1月11日生效。目前，美国防部“黑名单”上的中国企业总数达到35家，包括华为、海康威视、中芯国际等巨头。美国防部此前还在声明中称，在“适当情况下”会继续更新这份清单。据《南华早报》估算，这35家公司的总市值至少为4400亿美元。蓬佩奥在声明中称，这一澄清将确保美国投资者不会在不知情的情况下支持或出资“中华人民共和国军事、情报和安全部门的发展和现代化”。

据了解，包括明晟指数、富时罗素指数和标普道琼斯指数在内的指数供应商，本月早些时候曾作出回应，将中芯国际和海康威视等受禁令影响的股票，从其股票和债券市场中剔除。在华盛顿的行政令从明年1月11日生效之前，可能会有更多的指数供应商将参与微调。美国投资者将被要求在明年11月11日前，清盘其现有的持股。

此前，路透社等媒体报导指，美财政部试图淡化白宫的行政命令，希望将“黑名单”企业子公司排除在禁令之外，但是遭到国务院及国防部的反对。不过，美财政部的指导方针明确指出，相关禁令适用于“中国解放军企业的任何子公司”，财政部已经针对这类公司编制一份清单，并考虑列出由中国军方企业持有或控制50%以上股份的公开上市实体。