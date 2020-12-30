中欧宣布原则上完成投资协定谈判 冯德莱恩：世界需要强大的中欧关系

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）、德国总理默克尔和法国总统马克龙12月30日与中国国家主席习近平进行了视频会晤，中欧领导人并宣布完成中欧全面投资协定（CAI）的谈判。

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双方领导人周三在布鲁塞尔时间下午1点进行了视频会谈。会后，欧盟方面发表了题为“欧中领导人会议：坚持欧盟的利益和价值观以取得成果”的会谈介绍声明。声明称，“2020年12月30日，欧盟(由米歇尔主席和冯德莱恩主席代表)通过视频会议，与中国(由习近平主席代表)举行了领导人会晤。此次会议为原定于莱比锡举行的第22届欧中峰会（6月22日）和领导人会议（9月14日）提供了一个后续的机会。这是欧盟与中国持续接触的一部分。欧盟领导人在10月的欧洲理事会上就中国问题进行了战略辩论，这是由欧盟领导人层面的深度磋商准备的。除此次会议外，法国总统马克龙、德国总理默克尔和习主席还进行了交流，作为2019年3月巴黎会晤的后续行动。”

声明称，“会议特别关注投资谈判取得的进展。经过欧盟委员会在欧盟方面进行的密集谈判，欧盟和中国原则上完成了全面投资协定（CAI）的谈判。这兑现了2019年4月欧中峰会上作出的承诺，双方同意争取在2020年底前完成谈判。与会代表对欧盟理事会轮值主席国德国，特别是默克尔总理发挥的积极作用表示欢迎，默克尔特别强调欧中关系，全力支持欧盟与中国的谈判。”欧盟方面表示，“该协议具有重要的经济意义，同时也将双方捆绑在以可持续发展原则为基础的价值投资关系中”。

声明称，“一旦生效，全面投资协定将有助于重新平衡欧盟和中国之间的贸易和投资关系。中国承诺为欧盟投资者提供前所未有的市场准入，为欧洲企业的经营提供确定性和可预见性。该协议还将通过对中国国有企业规定明确的义务，禁止强制技术转让和其他扭曲行为，以及提高补贴的透明度，大大改善欧盟投资者的公平竞争环境。欧盟公司从此将在中国市场竞争中获得更公平的待遇。”声明续指，“该协议还包括关于环境和气候的重要承诺，包括有效执行《巴黎协定》和关于劳工标准的承诺。中方承诺将切实履行已批准的国际劳工组织公约，并努力争取批准国际劳工组织基本公约，包括关于强迫劳动的公约。”

声明称，“欧盟方面，目前将根据其法律规则和程序，进一步开展签署、批准和缔结协定的工作。双方的目标是在签署《中欧投资协定》后两年内完成关于投资保护的谈判。”声明称，“一旦达成协议，确保该协定的成功实施将需要与中国进行高水平和持续的政治接触。该协定还规定了一个强有力的执行和监督机制，欧盟委员会将监督欧盟方面履行协议中的承诺。欧盟将在2022年法国担任轮值主席国期间对欧中关系的整体发展进行评估，包括但不限于全面投资协定及其各方面的实施。”

声明指，“展望全面投资协定谈判之外，欧盟重申期待中国在世贸组织参与工业补贴谈判。欧盟领导人还强调，要改善欧盟贸易商在农业、食品和数字等行业的市场准入，解决钢铁、铝等传统行业以及高科技领域的产能过剩问题。”声明指，“欧盟提到6月峰会和9月领导人会议的议程，并重申需要继续解决所讨论的所有问题。关于气候问题，欧盟欢迎中国宣布到2060年实现碳中和，并重申愿意在气候和生物多样性问题上进行合作。关于新冠疫情，欧盟领导人强调需要继续支持新冠肺炎疫苗实施计划（Covax）设施，并加强国际合作，以更好地预测和管理未来潜在的流行病。欧盟领导人还呼吁中国在二十国集团和巴黎俱乐部商定的框架内全面参与多边债务减免努力。欧盟领导人还重申，他们对中国的人权状况，包括香港的事态发展表示严重关切。”

声明称，“最后，米歇尔总统回顾了邀请习主席加入2021年在布鲁塞尔举行的有欧盟成员国国家元首和政府首脑参加的欧中领导人会议。欧盟将持续依照10月1日至2日欧洲理事会批准的多方面方针履行对华政策。”冯德莱恩会后通过推特写道，“未来的后新冠疫情世界需要一个强大的欧中关系，以建立更好的未来。但这需要合作、互惠和信任--特别是在我们的贸易和投资关系中。我很高兴与米希尔主席一道与习主席就这一问题进行交流”。她随后公关表示，“该协议将维护我们的利益，促进我们的核心价值。它为我们提供了一个消除强迫劳动的杠杆。我们正在与中国接触，以根据《巴黎协定》保护我们的气候；促进以规则为基础的多边主义”。

冯德莱恩说，“我们将改善现状，让企业得到更公平的待遇。透明化的补贴和对中国国有企业的纪律；为欧盟企业提供更多的市场准入、确定性和可预测性；不再强迫技术转让和其他扭曲的做法。”。她亦称，“欧盟拥有世界上最大的单一市场。我们是开放的，但我们重视互惠、公平竞争的环境和价值观。今天，欧盟和中国就投资协议进行了原则性谈判。为了更平衡的贸易和商业机会。”米歇尔则表示，“欧盟仍然致力于基于规则的国际合作。我们欢迎就投资谈判达成的政治协议。”

北京方面，官媒新华社指，习近平在会上强调，“2021年即将到来，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，应该展现担当，积极作为，加强对话，增进互信，深化合作，妥处分歧，携手育新机、开新局。协调抗疫行动，共促经济复苏，对接发展战略，加快绿色发展，推动多边合作”。他表示，“中欧投资协定展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障、更光明的合作前景”。 他称，“中欧投资协定将有力拉动后疫情时期世界经济复苏，促进全球贸易和投资自由化便利化，增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心，为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献。”