德国外长：美国仍将是我们在欧洲之外最重要的合作伙伴

德国外交部长马斯（Heiko Maas）12月30日在接受采访时表示，“美国现在是也将继续是我们在欧洲之外最重要的合作伙伴”。中欧领导人当天宣布原则上完成中欧全面投资协定。

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德国冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）的记者问，“马斯先生，特朗普上任后，有哪些积极的事情？”马斯回答说，“尽管在外交政策上存在种种分歧，但我能想到特朗普在两个领域取得了一些积极进展。首先，在阿富汗，我们首次在阿富汗政府和塔利班之间进行了直接谈判。我们现在必须继续进行这些工作，目的是尽可能地保护那里已经取得的成果。为此，我们不能贸然确定退出日期，以减轻压力。”他续指，“另一项重大成就无疑是以色列与一些阿拉伯国家建立了外交关系。我们不同意特朗普的一些中东政策，但经过多年的僵局，这里有了一些进展。必须抓住这一机会，同时解决中东和平进程中的紧迫问题。”

记者问，“尽管如此，你是否庆幸特朗普即将离开？”马斯说，“当椭圆形办公室不再把欧洲与俄罗斯和中国并列为美国最大的敌人之一时，我很高兴。因为从我们的角度来看，美国现在和将来都是我们在欧洲以外最重要的合作伙伴。当然，我们也很高兴拜登希望带领美国重回《巴黎气候协定》、世卫组织以及与伊朗达成的维也纳核协议。如果我们想解决从新冠疫情到气候变化的全球性问题，我们需要更多的国际合作。这也是美国近几年来所欠缺的地方。”

记者问，“德国和欧洲对拜登有什么期待？”马斯说，“拜登已经明确表示，他认为与欧洲的伙伴关系是美国的优势，而不是负担。这并不意味着我们会在所有问题上达成一致。在北溪2号天然气管道等问题上，可能会继续进行艰难的讨论。但是，我们至少可以指望盟友之间正在讨论重要的决定--以及履行承诺。”他补充说，“在关键的战略和地缘政治问题上，我们有着共同的价值观和利益：人权、自由贸易、法治。如果我们作为一个团队行动，我们也可以更好地维护我们对中国和俄罗斯等国家的信念。我们准备为实现这一目标做更多的工作，并为此与我们的欧洲伙伴制定了一些建议。”

记者问，“欧洲需要在哪些方面变得更加独立？”马斯说，“欧洲最终必须在世界上展现更多的领导力。近年来，我们在美国退出的领域承担了更多的责任，不仅在军事上，而且在外交上。当然，我们首先要在我们自己的邻国发挥领导作用，例如在利比亚和萨赫勒地区。我们希望继续沿着这条道路走下去，也是本着公平分担跨大西洋负担的精神。我们不希望美国恢复到以前世界警察的角色。但即使在欧洲率先发展的地方，如果有美国的加入，我们也会取得更大的成就。”

记者问，“你认为四年内特朗普有可能卷土重来吗？”马斯说，“我不想猜测这个问题。无论如何，我希望美国在未来几年成功弥合国内政治分歧，克服社会两极分化。顺便说一句，这个问题我们欧洲也有功课要做。过去几年的情况表明，民粹主义在这里也能造成多大的破坏。”