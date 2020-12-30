德國外長：美國仍將是我們在歐洲之外最重要的合作夥伴

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）12月30日在接受採訪時表示，“美國現在是也將繼續是我們在歐洲之外最重要的合作夥伴”。中歐領導人當天宣布原則上完成中歐全面投資協定。

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德國馮克傳媒集團（Funke Mediengruppe）的記者問，“馬斯先生，特朗普上任後，有哪些積極的事情？”馬斯回答說，“儘管在外交政策上存在種種分歧，但我能想到特朗普在兩個領域取得了一些積極進展。首先，在阿富汗，我們首次在阿富汗政府和塔利班之間進行了直接談判。我們現在必須繼續進行這些工作，目的是儘可能地保護那裡已經取得的成果。為此，我們不能貿然確定退出日期，以減輕壓力。”他續指，“另一項重大成就無疑是以色列與一些阿拉伯國家建立了外交關係。我們不同意特朗普的一些中東政策，但經過多年的僵局，這裡有了一些進展。必須抓住這一機會，同時解決中東和平進程中的緊迫問題。”

記者問，“儘管如此，你是否慶幸特朗普即將離開？”馬斯說，“當橢圓形辦公室不再把歐洲與俄羅斯和中國並列為美國最大的敵人之一時，我很高興。因為從我們的角度來看，美國現在和將來都是我們在歐洲以外最重要的合作夥伴。當然，我們也很高興拜登希望帶領美國重回《巴黎氣候協定》、世衛組織以及與伊朗達成的維也納核協議。如果我們想解決從新冠疫情到氣候變化的全球性問題，我們需要更多的國際合作。這也是美國近幾年來所欠缺的地方。”

記者問，“德國和歐洲對拜登有什麼期待？”馬斯說，“拜登已經明確表示，他認為與歐洲的夥伴關係是美國的優勢，而不是負擔。這並不意味着我們會在所有問題上達成一致。在北溪2號天然氣管道等問題上，可能會繼續進行艱難的討論。但是，我們至少可以指望盟友之間正在討論重要的決定--以及履行承諾。”他補充說，“在關鍵的戰略和地緣政治問題上，我們有着共同的價值觀和利益：人權、自由貿易、法治。如果我們作為一個團隊行動，我們也可以更好地維護我們對中國和俄羅斯等國家的信念。我們準備為實現這一目標做更多的工作，並為此與我們的歐洲夥伴制定了一些建議。”

記者問，“歐洲需要在哪些方面變得更加獨立？”馬斯說，“歐洲最終必須在世界上展現更多的領導力。近年來，我們在美國退出的領域承擔了更多的責任，不僅在軍事上，而且在外交上。當然，我們首先要在我們自己的鄰國發揮領導作用，例如在利比亞和薩赫勒地區。我們希望繼續沿着這條道路走下去，也是本着公平分擔跨大西洋負擔的精神。我們不希望美國恢復到以前世界警察的角色。但即使在歐洲率先發展的地方，如果有美國的加入，我們也會取得更大的成就。”

記者問，“你認為四年內特朗普有可能捲土重來嗎？”馬斯說，“我不想猜測這個問題。無論如何，我希望美國在未來幾年成功彌合國內政治分歧，克服社會兩極分化。順便說一句，這個問題我們歐洲也有功課要做。過去幾年的情況表明，民粹主義在這裡也能造成多大的破壞。”