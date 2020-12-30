欧盟领导人签署英国脱欧后贸易协议

自布鲁塞尔方面消息，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel ）12月30日在一个简短的仪式上，与英国签署了脱欧后的贸易协议。

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这些文本此后将在英国脱欧前夕，由英国皇家空军(RAF)的一架飞机送往伦敦，由英国首相约翰逊签署。据此前报道，英国国会下议院也将在12月30日表决协议。欧盟与英国谈判代表12月24日就包括贸易在内的一系列合作细节达成一致，为英国按照原计划在2020年结束脱欧过渡期扫清障碍。该协议尚需双方议会批准才能正式生效。由于过渡期所剩时间无几，欧盟采取变通程序，要求各成员国先行批准于2021年1月1日至2月28日间临时执行该协议，同时提请欧洲议会2021年初开会审议该协议。

双方都表示，英国脱欧后贸易协议的签署是一个机会，可以为欧洲在二战后重建时建立的关系翻开新的篇章，结束了4年多的脱欧谈判，保障了英欧每年近1万亿美元的贸易额。约翰逊在特别召开的英国议会下议院会议上说，他希望在双方利益一致时与欧盟“携手合作”，并利用英国重新获得的主权重塑英国经济。“脱欧不是一个结束，而是一个开始，”约翰逊说。“现在的责任在于我们所有人都要充分利用我们重新获得的权力，我们重新掌握的工具。”

英国议会下院将在周三格林尼治标准时间14：30左右对实施该协议的立法进行投票，由于两个主要政党都将投赞成票，预计该协议将很容易通过。随后，议会上院将对该法案进行辩论，应该会在午夜前后成为法律。此前，在欧盟旗帜的背景下，欧盟领导人签署了12月24日达成的协议，以维护英国对欧盟4.5亿消费者的免关税和免配额准入。

欧盟一份声明中，“鉴于欧盟和英国的关系开启了新的篇章，展望未来至关重要。”其呼吁双方就气候变化和国际事务采取联合行动。米歇尔稍早通过推特写道，“代表欧盟与欧委会主席冯德莱恩签署贸易与合作协议。约翰逊首相：新的篇章，新的关系。”冯德莱恩表示，“今天，欧洲理事会主席米歇尔和我签署了欧盟-英国贸易与合作协议。首相约翰逊今天晚些时候将在伦敦签署它。这是一条漫长的道路。现在是时候把英国脱欧抛在脑后了。我们的未来是在欧洲创造的。”