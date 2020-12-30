美国参议员霍利确认将在1月6日挑战选举人团结果

就美国总统大选的各州选举人团投票结果，在1月6日国会两院联席会议上，如果参众两院任何一位议员提出否定性的挑战，将引发两院辩论和投票表决。在美国众议院，共和党议员已经有多人确认将提出挑战。12月30日，美国参议员乔什·霍利（Josh Hawley）也确认自己将在1月6日成为挑战人。

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宪法律师出身的乔什·霍利成为了首位确认发起挑战的参议员，加入到十几位共和党众议员发起挑战的行列。霍利声明说，数以百万计选民担忧选举诚信的声音需要被关注。“我将在1月6日代表他们（对选举人团投票结果表示）反对。” 霍利批评国会说：至少国会应该调查选民欺诈指控，并确保未来选举是安全的。但国会迄今未有行动。

霍利表示：他作出这一决定的其他理由是：“在没有提出这样的事实，即某些州，尤其是宾夕法尼亚州，没有遵守自己州选举法的前提下，我无法在1月6日投票认证（这些州的）选举人团投票结果。”

霍利在提出挑战理由的同时，还不忘批评说：“我也不得不提出包括脸书和推特在内的大型（科技）公司为支持乔·拜登而干预这次选举所做的空前努力。”

霍利在声明中还指出，民主党人在2004年和2016年大选结果认证期间提出异议，“是为了引起对选举诚信的担忧”。“当他们提出反对（意见）时，他们受到民主党领导人和媒体的称赞，说他们‘有权这样做’，而对11月3日选举诚信感到担忧的共和党人也‘有权做同样的事情’。”“基于这些原因，我将遵循民主党国会议员过去几年的惯例，在1月6日的认证过程中提出反对意见，并提出这些关键问题。”