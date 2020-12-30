美國參議員霍利確認將在1月6日挑戰選舉人團結果

就美國總統大選的各州選舉人團投票結果，在1月6日國會兩院聯席會議上，如果參眾兩院任何一位議員提出否定性的挑戰，將引發兩院辯論和投票表決。在美國眾議院，共和黨議員已經有多人確認將提出挑戰。12月30日，美國參議員喬什·霍利（Josh Hawley）也確認自己將在1月6日成為挑戰人。

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憲法律師出身的喬什·霍利成為了首位確認發起挑戰的參議員，加入到十幾位共和黨眾議員發起挑戰的行列。霍利聲明說，數以百萬計選民擔憂選舉誠信的聲音需要被關注。“我將在1月6日代表他們（對選舉人團投票結果表示）反對。” 霍利批評國會說：至少國會應該調查選民欺詐指控，並確保未來選舉是安全的。但國會迄今未有行動。

霍利表示：他作出這一決定的其他理由是：“在沒有提出這樣的事實，即某些州，尤其是賓夕法尼亞州，沒有遵守自己州選舉法的前提下，我無法在1月6日投票認證（這些州的）選舉人團投票結果。”

霍利在提出挑戰理由的同時，還不忘批評說：“我也不得不提出包括臉書和推特在內的大型（科技）公司為支持喬·拜登而干預這次選舉所做的空前努力。”

霍利在聲明中還指出，民主黨人在2004年和2016年大選結果認證期間提出異議，“是為了引起對選舉誠信的擔憂”。“當他們提出反對（意見）時，他們受到民主黨領導人和媒體的稱讚，說他們‘有權這樣做’，而對11月3日選舉誠信感到擔憂的共和黨人也‘有權做同樣的事情’。”“基於這些原因，我將遵循民主黨國會議員過去幾年的慣例，在1月6日的認證過程中提出反對意見，並提出這些關鍵問題。”