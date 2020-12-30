默克尔大力推动下中欧完成投资协定谈判

中欧领导人12月30日宣布原则上完成全面投资协定的谈判。综合消息显示，此次双方如期在年底前一天宣布完成谈判内容，离不开欧洲理事会轮值主席国德国和该国总理默克尔的大力支持。

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政治新闻网站Politico周二报导指，“对于批评者来说，中欧全面投资协定是一个仓促的协议，并在劳工权利方面过于软弱。对默克尔来说，这是一个战略上的胜利，是德国担任欧洲理事会轮值主席国的锦上添花。”欧盟外交官和官员表示，默克尔在敲定拖延已久的该协定方面发挥了关键作用。中欧间相关谈判已经进行了7年多。值得一提的是，德国担任欧洲理事会轮值主席国的任期也将在31日周四结束。尽管中欧领导人宣布原则上达成全面投资协定，但仍需对其进行法律修订，翻译成不同的语言，并由欧盟27国政府和欧洲议会，以及可能会出现的成员国议会正式批准，这一过程至少要到2022年初。

欧盟委员会表示，此次与中方达成的全面投资协定是一个成功的案例，因为它不仅增加了欧洲投资者在中国的市场准入，解决了强迫技术转让、不透明补贴和国有企业等问题，其文字间中方还承诺将“持续不断地努力”，争取批准国际劳工组织关于强迫劳动的基本公约。报导指，但比利时和荷兰等一些成员国，对欧盟在该协定下解决人权问题的能力表示担忧。波兰等其他国家亦质疑，为什么欧盟不等美国当选总统拜登就职，就急于与北京达成协议，而拜登的过渡团队已经对欧盟的这一单边行动表达了担忧。

不少欧洲议会议员也对德国强推协定提出了强烈批评。欧洲议会中国代表团主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）说，“欧委会在劳工权利问题上折戟沉沙，简单的放弃强迫劳动的承诺是不够的，试图把这作为成功的卖点更是可笑。”他通过推特写道，“欧盟委员会试图 ‘给猪涂口红’，以争取对华投资协议的支持。但我们必须像邓小平常说的那样，‘实事求是’。而任何人都无权掌握自己的事实，即使是欧盟委员会也不例外。”

布鲁塞尔智库、俄罗斯欧亚研究中心主任法伦（Theresa Fallon）也提出，“从北京的角度来看，主要的可交付成果是在跨大西洋关系中打一个楔子，而布鲁塞尔似乎已经照做了。” 此外，立陶宛外长兰茨贝吉斯（Vytautas Landsbergis）周二表示，该国已向欧委会交涉，要求将封锁阿斯特拉维茨核电站的条款纳入中欧全面投资协定。

欧盟官员正拒绝关于不与美国协商就匆忙达成协定的批评，强调华盛顿在特朗普总统的领导下确保了自己的贸易和投资协议，而欧盟只是想获得类似的市场准入条件，“这将使布鲁塞尔和华盛顿在类似的起点上协调他们的中国政策”。报导引述一位欧委会官员的话说，布鲁塞尔和北京在2019年4月在最高政治层面承诺，在今年年底前敲定投资协议，双方在前几年的谈判中屡屡未能取得实质性进展，现在敲定谈判是在坚持自己的目标。正如这位官员所说，“让一些现在批评这个协议的人感到懊恼”。

然而在年底达成协定，对于这种备受瞩目的协议来说，在圣诞节和新年之间这个不寻常的时刻凸显出默克尔的手笔。这项投资协定是默克尔对华战略宣传的一部分，默克尔将其作为德国担任轮值主席国的基石。9月14日，默克尔说，“我相信，努力与中国建立良好的战略关系是正确的，也是重要的。”而在这一天，她原本计划在莱比锡举行一场巨大的欧中峰会，但因新冠病毒大流行而不得不取消，改为与中国领导人习近平举行视频会议。