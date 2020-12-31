中欧投资协定会谈马克龙出席 罗马表示大惊讶指不妥

意大利外交部副部长斯卡尔法洛托（Ivan Scalfarotto）12月31日就中欧领导人30日宣布原则上完成的全面投资协定回答了相关问题。他表示，对法国总统马克龙当天出席会议表示惊讶，并指在除了担任欧洲理事会轮值主席国的德国外，于其他的26个成员国中只选择一个国家是不合理的。

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斯卡尔法洛托评价中欧双方完成的这一投资协定时，认为其具有“光与影”的双面性。他指出，“目前双方只是宣布了一项政治协议，这需要在草案上做文章，必须得到欧洲议会和各国政府的批准，很可能会在2022年（完成）。但值得肯定的是，与北京的协议赋予了欧洲企业很大的空间。它使我们与美国在特朗普政府的‘第一阶段’协议中取得的让步相当。中国在2001年加入世贸组织时作出的某些承诺正在稳定下来，但是被选择地适用，而且不总是透明的，这也是好事。所有这些对我们的公司来说都是积极的”。

针对记者就协定对人权作用问题的提问，斯卡尔法洛托回答说，“我们很高兴中国承诺将批准一些反对强迫劳动的国际公约。但这些都是对未来的承诺。”记者追问道，“协定的影面在哪里？”他说，“有些预期的部分没有（保障）。中国没有就保护欧洲投资作出任何承诺。我们必须把这部分拿掉。在贸易争端方面，北京并不像加拿大那样接受国际法院的管辖，比如说，虽然我们两年后再谈这个问题。”

记者问，“但在政治上？” 斯卡尔法洛托说，“好吧，在人权问题受到重大关注的时候，让我们给中国一个信用信号。我想到了对香港的干预，想到了博主张展因记录武汉的疫情而入狱，也想到了对维吾尔人的迫害。这其中忽略了人权问题”。记者指，“在拜登的就职典礼前，华盛顿对这一举动感到惊讶。你对它有什么看法？”

斯卡尔法洛托回答说，“现在宣布协议，是一个极其微妙的选择。诚然，美国人已经获得了类似的让步，但在这个特定阶段的这个决定却带来了一个问题。新任政府不能发表评论，但他们曾明确表示，他们更希望欧洲等待。我希望他们不要认为这是一种不礼貌的行为：我们非常需要恢复强大的跨大西洋关系，我们决不能错过与拜登合作的机会。欧洲长大了可以，但不要无谓的无礼。”记者问，“你会等拜登上任吗？”他肯定指，“是的，我会等的。”

记者问，“公布协定的是默克尔、马克龙：为什么是法国总统？” 斯卡尔法洛托说，“我不得不表示我对这种形式的最大惊讶。很明显，欧盟机构有冯德莱恩和米歇尔参与，即默克尔作为轮值主席国代表。但是让马克龙，在其他26个国家中只选择一个国家，我认为是不合理的。这是一种不同寻常的形式，也标志着我们意大利人的失败。而且它告诉我们，上届政府在2019年达成的那个命运多舛的一带一路协议是完全失败的。”

记者问，“为什么？”斯卡尔法洛托表示，“它不仅在商业关系上对我们没有帮助，还给我们开了一个政治价码：它甚至没有给我们在这次谈判中起到带头作用的信誉。这一切都暴露了我们的弱点。”记者问道，“你有没有指出，你觉得马克龙（在会上）的出现似乎不合适？”他说，“我们建议只采用欧洲机构的形式”。

记者问，“但是，意大利是不是不听话呢？” 斯卡尔法洛托指，“显然不是。”记者提到当时代表意大利与中方签署一带一路协议的正是现任外长迪马约（Luigi Di Maio），是否有曾向他表达过这一看法。斯卡尔法洛托说，“不仅是迪马约，还有上届政府的总理孔特。两人都知道，我是反对那个协议的：即使在众议院，我也有机会说出来。这是一个错误的举动，它没有约束中方的任何商业义务，却给了他们巨大的政治红利。”

记者称，你来自“意大利活力党”（Italia Viva）在评价对华协议中给出的弱点证明是否应该进入多数联盟的审查？他说，“与欧盟的关系是根本。而这个故事无疑是一个不容小觑的警钟”。