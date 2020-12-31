中歐投資協定會談馬克龍出席 羅馬錶示大驚訝指不妥

意大利外交部副部長斯卡爾法洛托（Ivan Scalfarotto）12月31日就中歐領導人30日宣布原則上完成的全面投資協定回答了相關問題。他表示，對法國總統馬克龍當天出席會議表示驚訝，並指在除了擔任歐洲理事會輪值主席國的德國外，於其他的26個成員國中只選擇一個國家是不合理的。

廣告 繼續瀏覽後續

斯卡爾法洛托評價中歐雙方完成的這一投資協定時，認為其具有“光與影”的雙面性。他指出，“目前雙方只是宣布了一項政治協議，這需要在草案上做文章，必須得到歐洲議會和各國政府的批准，很可能會在2022年（完成）。但值得肯定的是，與北京的協議賦予了歐洲企業很大的空間。它使我們與美國在特朗普政府的‘第一階段’協議中取得的讓步相當。中國在2001年加入世貿組織時作出的某些承諾正在穩定下來，但是被選擇地適用，而且不總是透明的，這也是好事。所有這些對我們的公司來說都是積極的”。

針對記者就協定對人權作用問題的提問，斯卡爾法洛托回答說，“我們很高興中國承諾將批准一些反對強迫勞動的國際公約。但這些都是對未來的承諾。”記者追問道，“協定的影面在哪裡？”他說，“有些預期的部分沒有（保障）。中國沒有就保護歐洲投資作出任何承諾。我們必須把這部分拿掉。在貿易爭端方面，北京並不像加拿大那樣接受國際法院的管轄，比如說，雖然我們兩年後再談這個問題。”

記者問，“但在政治上？” 斯卡爾法洛托說，“好吧，在人權問題受到重大關注的時候，讓我們給中國一個信用信號。我想到了對香港的干預，想到了博主張展因記錄武漢的疫情而入獄，也想到了對維吾爾人的迫害。這其中忽略了人權問題”。記者指，“在拜登的就職典禮前，華盛頓對這一舉動感到驚訝。你對它有什麼看法？”

斯卡爾法洛托回答說，“現在宣布協議，是一個極其微妙的選擇。誠然，美國人已經獲得了類似的讓步，但在這個特定階段的這個決定卻帶來了一個問題。新任政府不能發表評論，但他們曾明確表示，他們更希望歐洲等待。我希望他們不要認為這是一種不禮貌的行為：我們非常需要恢復強大的跨大西洋關係，我們決不能錯過與拜登合作的機會。歐洲長大了可以，但不要無謂的無禮。”記者問，“你會等拜登上任嗎？”他肯定指，“是的，我會等的。”

記者問，“公布協定的是默克爾、馬克龍：為什麼是法國總統？” 斯卡爾法洛托說，“我不得不表示我對這種形式的最大驚訝。很明顯，歐盟機構有馮德萊恩和米歇爾參與，即默克爾作為輪值主席國代表。但是讓馬克龍，在其他26個國家中只選擇一個國家，我認為是不合理的。這是一種不同尋常的形式，也標誌着我們意大利人的失敗。而且它告訴我們，上屆政府在2019年達成的那個命運多舛的一帶一路協議是完全失敗的。”

記者問，“為什麼？”斯卡爾法洛托表示，“它不僅在商業關係上對我們沒有幫助，還給我們開了一個政治價碼：它甚至沒有給我們在這次談判中起到帶頭作用的信譽。這一切都暴露了我們的弱點。”記者問道，“你有沒有指出，你覺得馬克龍（在會上）的出現似乎不合適？”他說，“我們建議只採用歐洲機構的形式”。

記者問，“但是，意大利是不是不聽話呢？” 斯卡爾法洛托指，“顯然不是。”記者提到當時代表意大利與中方簽署一帶一路協議的正是現任外長迪馬約（Luigi Di Maio），是否有曾向他表達過這一看法。斯卡爾法洛托說，“不僅是迪馬約，還有上屆政府的總理孔特。兩人都知道，我是反對那個協議的：即使在眾議院，我也有機會說出來。這是一個錯誤的舉動，它沒有約束中方的任何商業義務，卻給了他們巨大的政治紅利。”

記者稱，你來自“意大利活力黨”（Italia Viva）在評價對華協議中給出的弱點證明是否應該進入多數聯盟的審查？他說，“與歐盟的關係是根本。而這個故事無疑是一個不容小覷的警鐘”。