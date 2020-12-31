加州也发现英国变种新冠感染者，CDC称变种新冠病毒已开始在美国人传人

加州州长纽森（Gavin Newsom）30日宣布人口稠密的南加州出现英国变种新冠病毒感染病例。这一消息是纽森与国家传染病研究所所长兼白宫防疫首席顾问福奇在线对话时宣布的。

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近日，科罗拉多州首先发现两起变种新冠病例，美国疾病控制与预防中心（CDC）的专家表示，英国流行的变种新冠病毒可能已经在美国以人传人的方式传播。

官员说，科罗拉多州和加州确诊的感染者，最近从未有外出旅行的经历，目前他们正在隔离和治疗。

加州州长纽森表示，加州出现的变种新冠感染者为南加州圣迭戈县(San Diego County)一名30岁男子，出现症状两天后检测确诊。

在加州发生变种新冠病毒之际，州政府正受到日益增长的大流行危机的巨大压力。医院的感染病人增加，预计在接下来的几周还会持续增加，州卫生官员对未来几天民间的新年大聚会活动非常担心。

预防与新发感染科主任沃克(Henry Walke)30日表示，虽无证据说明该病毒会导致更严重症状或提高致死率，但恐增加更多确诊病例，进一步冲击早已负荷不堪的医疗体系。

福奇并不讶异美国近日出现英国变种新冠病毒感染者，不过他说，目前无迹象显示该病毒比美国2月以来出现的新冠病毒更具致病力，也无证据显示该病毒会削弱新冠疫苗保护力。福奇呼吁加州人保持镇定，无须惊慌。

福奇预测明年4月可望成为疫苗“开放季”，让民众想接种便可接种，若美国人能在4到7月积极接种新冠疫苗，预计到初秋会有70%至85%民众接种并形成群体免疫，届时可望逐渐回归正常的生活。

截至12月31日3时，美国确诊新冠病毒感染者超过1974万例，死亡超过34.2万人。