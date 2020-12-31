拜登上台前欧盟完成投资协定 博明：美国两党及政府领导人困惑震惊

中欧及德法领导人12月30日举行视频会谈并宣布原则上完成中欧全面投资协定（CAI）。就这一消息，美国副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）当天在参加对华政策跨国议会联盟（IPAC）会议时表示，美国两党和整个美国政府的领导人都对欧盟在美国新政府上台前夕，就着手制定新的投资协定感到困惑和震惊。

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欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）、欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen ）、德国总理默克尔和法国总统马克龙周三与中国国家主席习近平进行了视频会晤，中欧领导人并宣布完成中欧全面投资协定的谈判。冯德莱恩会后通过推特写道，“未来的后新冠疫情世界需要一个强大的欧中关系，以建立更好的未来。但这需要合作、互惠和信任--特别是在我们的贸易和投资关系中。我很高兴与米希尔主席一道与习主席就这一问题进行交流”。她表示，“该协议将维护我们的利益，促进我们的核心价值。它为我们提供了一个消除强迫劳动的杠杆。我们正在与中国接触，以根据《巴黎协定》保护我们的气候；促进以规则为基础的多边主义”。

中国官媒新华社称，习近平在会上强调，“2021年即将到来，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，应该展现担当，积极作为，加强对话，增进互信，深化合作，妥处分歧，携手育新机、开新局。协调抗疫行动，共促经济复苏，对接发展战略，加快绿色发展，推动多边合作”。他称，“中欧投资协定展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障、更光明的合作前景”。

同日，对华政策跨国议会联盟成员中，来自美英法德等国的议会及国会议员和欧洲议会议员举行了会议。美副国安顾问博明在会上表示，“美国两党和整个美国政府的领导人都对欧盟在美国新政府上台前夕，就着手制定新的投资协定感到困惑和震惊。”他说，“布鲁塞尔或欧洲的官僚们无处可藏。我们不能再自欺欺人地认为北京即将尊重劳工权利，而它却继续在新疆建造几百万平方英尺的工厂来用于强迫劳动。”

博明说，“欧盟委员会不顾北京丑陋地侵犯人权行为，急于与北京合作，这已经摘掉了一块遮羞布（a fig leaf）。一些欧洲官员和评论员喜欢声称，特朗普政府是跨大西洋更深入合作的障碍。现在大家都很清楚，这不是关于特朗普总统的。而是关于欧洲的重要官员们。照照镜子。”此前，美国总统当选人拜登28日发表讲话称， “当我们与中国竞争，并要求中国政府对其在贸易、技术、人权和其他方面的侵权行为负责时，当我们建立志同道合的伙伴和盟友联盟，与我们共同捍卫我们的共同利益和价值观时，我们的地位将更加强大。”

拜登强调，“我们自己几乎占全球经济的25%，但与我们的民主伙伴一起，我们的经济影响力将增加一倍以上。”拜登说，“在任何事关美中关系的问题上--从推行有利于中产阶级的外交政策，包括保护美国工人、我们的知识产权和环境的贸易和经济议程，到确保印太地区的安全和繁荣，再到倡导人权，当我们的身边有对我们世界的未来有共同愿景的国家时，我们会更加强大和有效。”拜登的国家安全顾问人选苏利文(Jake Sullivan)21日则曾通过推特表示，希望“尽早与我们的欧洲伙伴就我们对中国经济做法的共同关切进行磋商。”