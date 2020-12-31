拜登上台前歐盟完成投資協定 博明：美國兩黨及政府領導人困惑震驚

中歐及德法領導人12月30日舉行視頻會談並宣布原則上完成中歐全面投資協定（CAI）。就這一消息，美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）當天在參加對華政策跨國議會聯盟（IPAC）會議時表示，美國兩黨和整個美國政府的領導人都對歐盟在美國新政府上台前夕，就着手制定新的投資協定感到困惑和震驚。

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）、德國總理默克爾和法國總統馬克龍周三與中國國家主席習近平進行了視頻會晤，中歐領導人並宣布完成中歐全面投資協定的談判。馮德萊恩會後通過推特寫道，“未來的後新冠疫情世界需要一個強大的歐中關係，以建立更好的未來。但這需要合作、互惠和信任--特別是在我們的貿易和投資關係中。我很高興與米希爾主席一道與習主席就這一問題進行交流”。她表示，“該協議將維護我們的利益，促進我們的核心價值。它為我們提供了一個消除強迫勞動的槓桿。我們正在與中國接觸，以根據《巴黎協定》保護我們的氣候；促進以規則為基礎的多邊主義”。

中國官媒新華社稱，習近平在會上強調，“2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當，積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局。協調抗疫行動，共促經濟復蘇，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作”。他稱，“中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景”。

同日，對華政策跨國議會聯盟成員中，來自美英法德等國的議會及國會議員和歐洲議會議員舉行了會議。美副國安顧問博明在會上表示，“美國兩黨和整個美國政府的領導人都對歐盟在美國新政府上台前夕，就着手制定新的投資協定感到困惑和震驚。”他說，“布魯塞爾或歐洲的官僚們無處可藏。我們不能再自欺欺人地認為北京即將尊重勞工權利，而它卻繼續在新疆建造幾百萬平方英尺的工廠來用於強迫勞動。”

博明說，“歐盟委員會不顧北京醜陋地侵犯人權行為，急於與北京合作，這已經摘掉了一塊遮羞布（a fig leaf）。一些歐洲官員和評論員喜歡聲稱，特朗普政府是跨大西洋更深入合作的障礙。現在大家都很清楚，這不是關於特朗普總統的。而是關於歐洲的重要官員們。照照鏡子。”此前，美國總統當選人拜登28日發表講話稱， “當我們與中國競爭，並要求中國政府對其在貿易、技術、人權和其他方面的侵權行為負責時，當我們建立志同道合的夥伴和盟友聯盟，與我們共同捍衛我們的共同利益和價值觀時，我們的地位將更加強大。”

拜登強調，“我們自己幾乎佔全球經濟的25%，但與我們的民主夥伴一起，我們的經濟影響力將增加一倍以上。”拜登說，“在任何事關美中關係的問題上--從推行有利於中產階級的外交政策，包括保護美國工人、我們的知識產權和環境的貿易和經濟議程，到確保印太地區的安全和繁榮，再到倡導人權，當我們的身邊有對我們世界的未來有共同願景的國家時，我們會更加強大和有效。”拜登的國家安全顧問人選蘇利文(Jake Sullivan)21日則曾通過推特表示，希望“儘早與我們的歐洲夥伴就我們對中國經濟做法的共同關切進行磋商。”