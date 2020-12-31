苏利文：拜登政府将以捍卫美国中产阶级为外交政策核心

美国当选总统拜登提名的下任国家安全顾问人选苏利文(Jake Sullivan)12月30日向媒体表示，“在拜登总统的领导下，我们将以一个简单的标准来衡量我们的外交政策。它是否会使劳动人民的生活变得更好、更安全、更容易？美国将在中产阶级外交政策的推动下，再次与世界接触。”

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苏利文周二在接受美国国家公共广播电台（NPR）专访时称，“我们已经到了一个地步，即外交政策就是国内政策，国内政策就是外交政策。”他称，“而我们在国外所做的工作从根本上来说必须与让劳动人民的生活变得更好、更安全、更公平联系起来。”报导指，拜登在总统初选期间经常谈到国内政策和外交政策之间的这种密切联系，经常使用与苏利文近乎相同的语言。而在民主党总统参选人中，拜登的主张并不孤单。呼吁将国内政策与世界上发生的事情更紧密地联系起来，已经越来越成为该党外交政策辩论的核心主题。

报导指，苏利文在拜登团队的这一政策调整中发挥了主导作用。他曾是奥巴马政府中国务卿希拉里·克林顿的高级幕僚，后来担任时任副总统拜登的国家安全顾问。苏利文是希拉里2016年竞选活动的高级政策顾问，因此对她出人意料地输给一个以民族主义和孤立主义为纲领的候选人有前车之鉴。从那时起，苏利文就多次撰文并发表讲话，认为有必要将美国的中产阶级置于外交政策辩论和决策的中心。

衡量对“普通美国人”的影响

苏利文坦言，正如他所说，奥巴马政府在将外交举措与国内关切联系起来方面做得不够，尤其是在经济政策方面。记者问，“这种缺乏对美国中产阶级的关注是否为特朗普的民族主义打开了大门？”苏利文回答说，“产生特朗普的原因是一个广泛的综合因素，所以我不会指出任何一件事”。他说，“但我想说的是--我相信，我们没有在外交政策和国家安全中提升和集中对中产阶级的关注，这意味着我们没有像我们应该的那样为美国人民提供服务，我们可以从中吸取教训，然后我们可以在未来做得更好。”

展望未来，苏利文认为这个重点以及恢复与全球盟友更多的接触，是 “对特朗普主义更果断和持续的反驳，通过表明在世界范围内的参与......可以带来各种切实的成果--通过保护人们免受流行病的影响，减少气候变化的最坏影响，加强保护，防止我们看到的来自中国和其他经济行为者的各种滥用行为。我们可以做到这些事情。”苏利文说，“拜登所提出的，以及我作为国家安全顾问所强化的是，我们在外交政策和国家安全方面所做的每一项工作，最终都必须以它对美国这里的工薪家庭、中产阶级、普通美国人的影响来衡量。”

寻求对华杠杆的 "正确方式"

这一主张将如何影响政策制定？苏利文点名了中国问题，以及特朗普政府处理对华贸易战的方式，将贸易战升级为侵略性关税。苏利文问道，“他们的谈判重点是什么？他们推动了什么？”苏利文回答说，“嗯，他们推动的事情之一是美国主要金融机构在中国开展业务的准入。而我要提出的问题是，这与美国这里的就业和工资有什么关系，让摩根大通或高盛这样的公司更容易地能够在北京或上海开展金融活动？”拜登最近对《纽约时报》说，他不会立即撤销特朗普对中国的关税。记者问苏利文，“这是否相当于特朗普的政策给了美国杠杆的让步”。

苏利文说，“当选总统从竞选一开始就说过，为了让中国改变其侵权行为，我们确实需要建立杠杆作用。我们只是要用正确的方式，通过投资于我们的力量来源。所以(拜登)对特朗普的反对，并不是想寻求对中国的杠杆作用。而是以一种实际上没有产生结果的方式来做。”

苏利文说，“而其中一个主要的例子就是，美国在与中国的贸易斗争中进行单打独斗，而不是团结其他志同道合的民主国家，其他市场经济体，这些国家的经济总量占世界经济总量的50%到60%，如果我们让所有这些国家排成一排，带着共同的议程去中国说，'我们不会接受这些补贴，这种知识产权盗窃，这种倾销'，我们就有能力让中国改变其行为，或者我们可以集体向中国施加不这样做的成本。”

如不代表我们的价值观和生活方式发声，最终会对美国造成负担和影响

苏利文和其他即将上任的拜登团队成员一再表示，他们将在贸易、人权、知识产权盗窃和其他有分歧的领域向北京施压，即使他们寻求与这个全球碳排放大国并肩应对气候变化。苏利文说，这些领域是他和其他拜登官员将如何通过该中产阶级框架来看待决策的最好例子。他指出，“例如，美国要确保我们拥有那种自由开放的互联网，人们可以自由地从事商业活动，自由地发表言论，而不必担心受到外国专制者的监视，也不必担心他们为之工作或向之购买的企业不得不从根本上改变其做法，以符合其他政府的专制倾向。这些都是影响美国人的事情。”

苏利文举例说，“你知道，(2019年)有一个例子，中国试图在基本上言论审查美国国家篮球协会(NBA)。”在休斯顿火箭队时任总经理莫雷(Daryl Morey)表示支持香港的民主抗议活动后，中国当局对休斯顿火箭队进行了封杀。他续指，“现在，这和新冠疫情的规模和范围不一样，甚至不在同一个运动项目中，更不用说同一个球场了。”苏利文说。“但这就是那种例子，如果我们不代表我们的价值观和生活方式发声，它就会被逐步削弱，最终会对美国家庭和美国社区造成负担和影响。”